Først takkede Katerina Pitzner for den tætte kontakt og politiske opmærksomhed på sin datters sag.

Men nu hvor Elvira Pitzner har været tilbageholdt i Dubai under anklage om utroskab i mere end en måned, er taknemmeligheden løbet op fra Katerina Pitzners side.

'Der har været tidspunkter, hvor jeg fik indtryk af, at Udenrigsministeriet og konsulatet rent faktisk ville gøre noget for at hjælpe min datter. Men jeg tog fejl,' skriver Katerina Pitzner i et opslag på Instagram.

Og den kritik er én politiker i hvert fald enig i.

»Udenrigsministeriet har haft en meget passiv linje, der bliver gjort det absolutte minimum,« lyder opbakningen til diamanthandleren fra DFs udenrigsordfører Anders Vistisen.

Katerina Pitzner kritiserer nemlig Udenrigsministeriet og konsulatet i Dubai, som har ydet hende og Elvira Pitzner konsulær bistand undervejs i forløbet.

En kritik, som DFs udenrigsordfører Anders Vistisen mener er vel berettiget – men som Nye Borgerlige-formanden Pernille Vermund ikke mener er retfærdig.

»Min holdning er, at Elvira Pitzner ikke skal behandles anderledes end alle andre danskere. Det er et vilkår og et personligt ansvar, at man må indordne sig efter de regler, der er i Dubai. Man er ikke straffri, bare fordi man er realitystjerne,« fastslår Pernille Vermund.

Elvira Pitzner med ekskæresten – som stadig juridisk set er hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat Vis mere Elvira Pitzner med ekskæresten – som stadig juridisk set er hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat

Elvira Pitzner sidder fortsat tilbageholdt i Dubai, hvor myndighederne har frataget hendes pas, mens hun afventer en retssag, hun endnu ikke har fået en dato for.

Derfor konstaterer Katerina Pitzner nu, at hendes datters sag ikke er 'kommet et eneste skridt videre', fordi hjælpen fra Udenrigsministeriet og konsulatet ifølge Katerina Pitzner blot består i at holde øje med, hvordan familien selv klarer ærterne.

Ikke mindst fortæller Katerina Pitzner, hvordan 'vi egenhændigt med lokale advokaters hjælp' fik Elvira Pitzner løsladt fra fængslet mod kaution efter tre døgn.

»Hvis hun selv har skaffet en advokat, så har hun jo ikke haft brug for hjælp til det. Men hvis hun reelt har noget at klage over, så skal hun henvende sig til udenrigsministeriet som alle andre,« lyder det fra Nye Borgerliges Pernille Vermund.

Pernille Vermund og Anders Vistisen er ikke enige i, hvorvidt der fra dansk side er lagt et stort nok politisk pres for at få Elvira Pitzner hjem fra sin tilbageholdelse i Dubai. Fotos: Ritzau Scanpix Vis mere Pernille Vermund og Anders Vistisen er ikke enige i, hvorvidt der fra dansk side er lagt et stort nok politisk pres for at få Elvira Pitzner hjem fra sin tilbageholdelse i Dubai. Fotos: Ritzau Scanpix

Udenrigsministeriet oplyser på deres hjemmeside, at deres konsulære bistand til danskere, som er tilbageholdt i udlandet, særligt består i at hjælpe med at formidle kontakt til lokale advokater og pårørende, samt observere, at fængsling, tilbageholdelse og retssag går ordentligt for sig under det pågældende lands forhold og regler.

Men med sin nyvundne erfaring med at modtage konsulær bistand er Katerina Pitzner nu 'begyndt at tvivle på behovet for de danske myndigheders tilstedeværelse i udlandet', skriver hun i opslaget på Instagram.

Både DFs udenrigsordfører Anders Vistisen og Nye Borgerliges formand Pernille Vermund fastslår dog, at det godt kan betale sig at have alt fra ambassader til konsulater, da danskere overalt i verden har god gavn af instanserne.

»Forudsætningen for at kunne gøre noget og gøre mere er jo at være til stede, så man kan ikke klandre den enkelte diplomat for de mandater, han får hjemmefra,« lyder det fra Anders Vistisen.



»Jeg ved simpelthen ikke, hvad man forventer af særbehandling som mor af en realitystjerne, hvis vi skulle til at nedlægge ambassader,« tilføjer Pernille Vermund.

Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med Milad Saadati, som nu har anmeldt hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR. Vis mere Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med Milad Saadati, som nu har anmeldt hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR.

Til gengæld er Anders Vistisen og Pernille Vermund lodret uenige i, hvorvidt Katerina Pitzner kan tillade sig at kritisere den hjælp, hun har fået fra dansk side i sagen om Elvira Pitzners tilbageholdelse.

»Jeg ved ikke præcis, hvad der er sket, men det er et faktum, at justitsministeren er taget til Dubai og har talt hendes sag, ligesom medierne har brugt oceaner af spalteplads på den,« siger Pernille Vermund.

»Så det, at hun er kendt i offentligheden har formentligt været årsag til, at politikerne er gået ind i den her sag i højere grad end andre. Så det synes jeg er voldsomt, hvis man ikke synes, det er nok.«

DFs udenrigsordfører Anders Vistisen bakker derimod Katerina Pitzner op i, at Udenrigsministeriet og konsulatet i Dubai har ladet stå til og dermed forspildt en chance.

Katerina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, til Zulu Comedy Galla 2022. Familien har ikke mindst haft deres eget realityprogram kaldet 'Diamantfamilien' på TV 2. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Katerina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, til Zulu Comedy Galla 2022. Familien har ikke mindst haft deres eget realityprogram kaldet 'Diamantfamilien' på TV 2. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Man burde have forventet et større diplomatisk pres, eksempelvis ved at opfordre Udenrigsministeren til at tage sagen op. For det er svært at være med til at fremme turismen i Dubai, hvor de har en række fordele i forhold til andre lande, hvis man ikke engang kan få en basal retssikkerhed for danske statsborgere, der tager der til,« lyder det fra Anders Vistisen.

Han vil derfor selv tage Elvira Pitzners sag op i Europa-Parlamentet til næste plenarmøde 15. januar for at lægge det diplomatiske pres, som han mener, Udenrigsministeriet og konsulatet i Dubai ikke er lykkedes med.

Udenrigsministeriet oplyser til B.T., at de yder konsulær bistand til den tilbageholdte danske statsborger i Dubai.

Derudover henviser de til tidligere udtalelser, hvilket blot har været, at da der er tale om en personsag, kan de ikke udtale sig yderligere.

Udenrigsministeriet har dermed heller ikke svaret på Katerina Pitzners kritik, som B.T. har forholdt dem.

B.T. har uden held forsøgt at få et interview med Katerina Pitzner.