Endnu en gang må Katerina Pitzner, mor til influencer Elvira Pitzner, der er tilbageholdt i Dubai, ud med sin frustration.

Katerina Pitzner mener nemlig ikke, at myndighederne gør nok for at hjælpe hendes datter. Sådan lyder det nu i et meget åbenmundet opslag på Instagram.

»Fra allerførste kontakt til både UM i København, konsulatet i Dubai og sågar vores udenrigsminister, har jeg fået svaret: »Vi gør, hvad vi kan«,« skriver den frustrerede mor, som fortsætter:

»De så da også til, da vi egenhændigt med lokale advokaters hjælp fik hende ud af fængslet efter de første tre døgn. Mon ikke det havde været mere korrekt at svare: »Vi gør ingenting. Men vi holder gerne øje med, hvordan I selv klarer jer«.«

Hun mener, Udenrigsministeriet og de andre instansers handlinger taler deres tydelige sprog. De gør ikke deres arbejde godt nok. Og familien – som er kendt fra realityprogrammet Diamantfamilien -og i særdeleshed datteren Elvira har altså brug for hjælp, lyder meldingen.

Opslaget, som moren har lavet, indeholder ikke et billede, som det ellers som regel er tilfældet på Instagram. I stedet er der en sort side med hvid skrift alene med teksten 'dag 35 …'

Som et klart signal om, at Katerina Pitzner mener, datteren, Elvira Pitzner, har siddet 35 dage for længe i Dubai.

Elvira Pitzner er mistænkt for at have haft sex udenfor ægteskabet, hvilket er en strafbar forbrydelse i Dubai.

Influenceren er anklaget af bokseren iranske Milad Saadati, som hun få måneder, før hun blev anholdt, var gået fra.

Siden har hendes mor offentligt delt sin frustration på sociale medier.

Ligesom hun også har indrømmet, at hun har følt afmagt og vrede over hele sagen. En frustration, som hun også nu stiler mod myndighederne.

22. december svarede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i Folketinget på, hvad udenrigsministeriet havde gjort for at få de to danskere hjem til Danmark.

»Udenrigsministeriet yder konsulær bistand til to danske statsborgere og deres pårørende i sagen. Udenrigsministeriet er også i dialog med de lokale myndigheder om sagen. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan ikke oplyse yderligere,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Elvira Pitzner risikerer et til tre års fængsel, hvis hun bliver dømt skyldig.