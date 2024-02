Det var en klar udmelding fra Adam Price lørdag aften.

Her skrev instruktøren i et længere opslag på Instagram, at forholdet mellem ham og Katherine Diez er endegyldigt forbi.

'Vi har truffet den sorgfulde og vanskelige beslutning at tage afsked med hinanden og skilles i kærlighed. Katherine har aldrig oplevet en hårdere tid i sit liv end disse de seneste uger. De har givet hende anledning til uendelig megen selvbebrejdelse og refleksion. Hun har brug for at nulstille, hele og bygge sig selv op, og det er en vej, hun med sorg har indset, hun må gå alene,' skrev han.

Men forvirringen var total, da opslaget om forholdets afslutning pludselig var forsvundet mandag morgen.

Nu var det ikke til at se på Adam Prices sociale medier, at han og den plagiatanklagede skribent ikke længere dannede par.

Til B.T. fortæller Adam Price nu, at det dog ikke er fordi, at han og Katherine Diez har fundet sammen igen.

»Vi står ved vores udmelding i lørdags og ønsker ikke at have mere pressekontakt i den forbindelse. Alle medier har taget den: så ingen grund til, at den skulle blive stående,« lyder det fra instruktøren.

Katherine Diez har de seneste uger været i massiv modvind, efter hun er blevet anklaget for at have plagieret en stor del af sine tekster til blandt andet Berlingske og ELLE.

Siden har influenceren undskyldt på sin Instagram, men har ellers været tavs.

I forbindelse med plagiatsagen har medicinalvirksomheden MSD Danmark, valgt at stoppe samarbejdet med anmelderen.

Tidligere kom det også frem, at Københavns Universitet ikke kan bekræfte den bachelorgrad i litteraturvidenskab, som Diez selv angiver på LinkedIn.

Der har også været stor mystik omkring den bog, som Katherine Diez angiveligt har været i gang med at skrive.

B.T. har gennem de sidste par uger forsøgt at få en kommentar fra Katherine Diez, men det har ikke været muligt.