Mandag kunne Christina Odorico bekræfte, at hun og tv-værten Kåre Quist var gået fra hinanden.

»Vi er ikke sammen mere. Jeg ville ikke mere, og mere har jeg ikke at sige til det,« lød det kort til B.T. fra den 36-årige dagplejer.

Nu sætter Kåre Quist for første gang selv ord på bruddet med den tidligere 'For lækker til love'-deltager, som han for offentligheden at se dannede par med de forgangne tre måneder.

»Som de fleste nok vil vide, trætter jeg aldrig læserne med hvem, jeg ser eller ikke ser. Jeg kan til gengæld sige, at alt er godt og udramatisk. Og humøret er lige så godt, som vejret er dårligt,« siger Kåre Quist til B.T. denne regnfulde tirsdag.

Dette billede lagde Kåre Quist op på en story på Instagram, efter Christina Odorico i B.T. afslørede, at parret var gået fra hinanden. Foto: Privat

For som tv-vært og fodboldfan har Kåre Quist rigeligt af grunde tilbage til at smile, forklarer han.

»Dels glæder jeg mig til at stå på scenen med kronprinsparret på lørdag i Esbjerg. Og nok så vigtigt: Juventus ligger nummer 2 i Serie A, og FCK fører superligaen,« minder 'Kronprinsparrets priser'-værten om.

»Så skulle man da være et skarn, hvis man ikke går rundt og smiler.«

Kåre Quist har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere overfor B.T.

»Den eneste kærlighed, jeg gerne taler om, er til den 'gamle dame' - altså fodboldklubben Juventus i Italien,« siger den mangeårige fan Kåre Quist til B.T. Foto: Privat.

En retslig strid og et kyssebillede

Det var tilbage mod slutningen af august, at Se & Hør kunne skrive, at den 52-årige TV Avisen-vært og den 36-årige dagplejer datede.

Det resulterede dog i en større strid, hvor Kåre Quist overvejede at lægge sag an mod ugebladet.

Kåre Quist mente nemlig, at Se & Hør på uretmæssigvis havde skaffet billederne af parret, der var på vej på badehotel sammen.

Samtidig anklagede tv-værten også ugebladet for at have vredet armen om på ham for hans kommentar i artiklen, der afslørede forholdet.

Christina Odorico og Kåre Quist nåede at stå frem som par med dette billede, men kort efter er forholdet slut. Foto: Privat

Chefredaktøren på Se og Hør, Niels Pinborg, fastholdt dog, at man havde handlet helt efter bogen.

Han var tværtimod overrasket over Kåre Quists kritik, da tv-værten ifølge ham »i den grad havde været med til at forme artiklen, så den passede ham bedst muligt«.

Kåre Quist gjorde heller ikke alvor af sin overvejelse om at hive Se & Hør i retten.

I stedet bekræftede han og Christina Odorico en måned senere indirekte forholdet ved at lægge et kyssebillede op på Instagram.

Men nu står det altså endegyldigt klart, at Kåre Quist og Christina Odorico ikke længere er sammen.

