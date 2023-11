Danske tv-værter bliver ofte brugt som afsender på internetsvindel af den ene eller anden slags. Selvom svindelnumrene står på et fundament af dårlig grammatik og utroværdige fiduser, findes der stadig dem, der falder i fælden.

B.T. har rådført sig med personer med dyb indsigt i internettets svindel, som kan klæde dig på til at navigere uden om de lyssky forsøg på at franarre dig penge.

Ud over at være kendt fra tv er Mette Bluhme Rieck efterhånden også kendt som et ansigt, der ofte ses i forbindelse med internetsvindel.

»Jeg tror, at det er sket op til 15 gange. Det har været helt vildt de sidste par uger,« siger hun.

Forneden kan du se, hvordan det falske B.T. udskiller sig fra originalen. Bemærk især fraværet af annoncer på den falske.

På en hjemmeside, flankeret af B.T.s logo, kan man læse, hvordan hun midt i et interview i bedste sendetid slås med forskellige kendte personer over, at de har opdaget et smart investeringstrick.

Problemet er bare, at de omtalte interviews aldrig har fundet sted, der er ikke noget smart investeringstrick og siden, der ligner det hæderkronede medie B.T., er en billig kopi.

For ifølge de falske artikler har Mette Bluhme Rieck modtaget den samme økonomiske fidus fra blandt andet Cecilie Beck, Janni Pedersen, Sarah Grünewald og senest Anne Glad. Artiklen kommer altid med samme ordlyd og de samme billeder af tv-værten.

Hendes ansigt har også optrådt i forbindelse med slankemedicin, hvor hun skulle have tabt 40 kilo på ingen tid.

Selvom det kan virke utroværdigt, klapper fælden alligevel en gang imellem.

»Selvfølgelig passer det ikke. Jeg hverken må eller vil reklamere for deres lorteprodukter. Ikke desto mindre møder jeg folk ude i virkeligheden, som desværre i et øjeblik har troet på det,« siger Mette Bluhme Rieck.

Og dét er en helt klar forretningsplan fra bagmændenes side, fortæller Uffe Rabe Krag, der er politisk chef hos Forbrugerrådet Tænk.

»De ved godt, at det ikke er alle, der falder for det her, men hvis de rammer tusinde personer og en halv procent hopper på, så har de allerede adgang til fem personers bankoplysninger, og det kan de tjene store penge på,« siger han.

View this post on Instagram A post shared by M E T T E // R ¡ E C K (@mettebluhmerieck)

Ifølge ham bliver det også sværere og sværere at gennemskue om det er en svindler, du har fat i.

»For tre år siden vidste alle, at hvis en prins fra Nigeria sendte en mail om, at du stod til at arve hans kongerige, så skulle man nok ikke trykke videre på den mail. Men med udbredelsen af kunstig intelligens kan man lave det så godt, at det kan være umuligt for almindelige mennesker at gennemskue om det er svindel.«

Så hvordan undgår man at blive snydt?

»Man skal være meget mere mistroisk og møde internettet med større mistillid, end vi egentlig har lyst til,« siger Uffe Rabe Krag.

For det er nemlig, når du står med tankerne et andet sted, at du er mest sårbar.

»Der hvor det tit går galt, er når folk bliver fanget med paraderne nede. Derfor ser vi også tilfældene med studieværter, fordi det er en situation vi kender. Men hvis du bliver bedt om at klikke på et link, eller det ser lidt mærkeligt ud, kan det være en god idé at sende det til en ven, så du får andre øjne til at vurdere det.«

View this post on Instagram A post shared by Peter Ingemann (@ingemannpeter)

Han henviser til appen ‘Mit Digital Selvforsvar’. Den er gratis og udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

Derudover kan borgere, der har været udsat for identitetstyveri, ringe til en døgnåben hotline hos Digitaliseringsstyrelsen for hjælp.

Sådan spotter du en falsk reklame Hvis du er i tvivl, om en hjemmeside nu også sælger det, som de reklamerer for, så er der nogle kendetegn, du kan undersøge, inden du vælger at købe noget fra hjemmesiden. It-borger.dk har udarbejdet en tjekliste, som du kan gennemgå, hvis du er i tvivl. 1. Er URL'en korrekt? Hvis navnet på hjemmesiden oppe i URL'en ikke har mediets navn i sig, men i stedet potentielt består kun af tal, kan det være en god indikator på, at det er en falsk side. 2. Ser opsætningen eller grafikken lidt forkert ud? Svindelhjemmesider er ofte blevet oprettet hurtigt. De vil derfor også ofte være lidt grimmere end den side, de forsøger at imitere. Farverne kan være forkert, teksten kan være for lille eller for stor og logoet kan se lidt sløret ud. 3. Er der stavefejl? Hvis der er tale om mange stavefejl på en side, vil der ofte være tale om svindel. Større hjemmesider gennemgås ofte af folkene bag, der altid forsøger at sikre et korrekt sprog. 4. Er indholdet meget følelsesbetonet – og skal du skynde dig for at udnytte tilbuddet? Falske reklamer og fupartikler spiller ofte på dine følelser. De bruger kendte mennesker for at lokke dig ind, og fortæller dig bagefter, at nogen forsøger at holde en bestemt information eller teknik fra dig, så du er nødt til hurtigt at handle. Formålet med dette er at få dig til at reagere instinktivt, i stedet for at overveje, hvorvidt noget faktisk kan være sandt. 5. Hvis det lyder for godt til at være sandt, er det som regel tilfældet I sidste ende er det tydeligste tegn på, at der er tale om svindel, hvis du bliver lovet noget, som lyder for godt til at være sandt. Så spørg altid dig selv – lyder det her for godt til at være sandt?

»Hvis dine kortoplysninger er blevet taget, er det vigtigt, at du ringer til din bank. Både for at spærre dit kort, men også for at få stoppet eventuelle overførsler. Hvis pengene allerede er trukket, kan du gøre en indsigelse hos din bank,« siger Uffe Raben Krage.

Til sidst mener han, at man skal gøre noget, der måske virker fjollet for nogle.

»Jeg vil altid anbefale, at man anmelder det til Politiet. Ikke fordi, der er nogen stor chance for at Politiet finder bagmændene, men fordi det er rigtig god dokumentation for, at du har handlet i god tro.«

Af kendte danskere, der har lagt ansigt til internetsvindel, kan blandt andet nævnes: Peter Ingemann, Sarah GrüneWald, Steen Langeberg, Sofie Linde, Anders Breinholt og mange flere.

B.T. har forholdt Meta kritikken fra de kendte, men virksomheden er ikke vendt tilbage til os.