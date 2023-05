»Ja, det er rigtigt, jeg har tabt 19 kg på bare 2 måneder. Mine nye billeder er ikke Photoshop (Det kan jeg ikke finde ud af at bruge). Nu vejer jeg 57 og jeg vil yderligere tabe mig 3-5 kilo.«

Sådan lyder det i en reklame for et slankemiddel, som florerer på Facebook. Reklamen har den populære tv-vært Sofie Linde som blikfang.

Men det er kort og godt fusk. Det slår Sofie Linde fast i et opslag på Instagram, hvor hun understreger, at hun intet har med firmaet at gøre.

»Nu har jeg fået tilpas mange henvendelser vedrørende et firma, som pumper derudad med falske reklamer med et slankemiddel. De bruger manipulerede billeder af mig i reklamerne. Og de har tilmed gjort sig den umage at oprette en falsk profil i mit navn, som svarer på spørgsmål i kommentarfeltet. DET HAR INTET MED MIG AT GØRE!« skriver hun og slår fast, at hun allerede har meldt det til Facebook hundredvis af gange.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af S O F I E L I N D E (@sofielinde1)

Men altså indtil videre forgæves.

Hun skriver, at hun har fået beskeder fra flere af sine følgere, som desværre er hoppet i fælden og har købt produktet og ikke modtaget noget som helst.

»Det beklager jeg – men igen: Det er ulovlig falsk reklame,« skriver Sofie Linde.

Firmaet bag har ikke blot oprettet en falsk Sofie Linde-profil. De har også lavet en video, hvor det skal se ud som om, at Sofie Linde taler. Alle, der nogensinde har hørt Sofie Linde tale, vil dog nok undre sig over den mildest talt mystiske dialekt, hun har tillagt sig.

Noget, som tv-værten da også – trods alt – kan grine af i sit opslag.

»Det eneste gode, som er kommet ud af denne anden bølge af falske reklamer i mit navn, er den sketch af en video, som de har lavet – den er så dårlig, at den er sjov! Køb ikke det lort!,« slår hun fast.

Det er ikke første gang, at Sofie Lindes ansigt og navn misbruges i falske reklamer for slankemidler. I 2019 var den således også gal.

Her var hun ligeledes ude på Instagram og advare sine følgere.