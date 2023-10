Det er langt fra første gang, det sker.

Kendte personer, hvis ansigter bliver misbrugt i falske online kampagner og artikler, som kun har til formål at snyde folk.

Den her gang er det 'Go' morgen Danmark'-værterne Steen Langeberg, Ida Wohlert, Mikkel Kryger og Louise Wolff, som er de uheldige.

'Chokerende oplysninger lækket til medierne', står der ved billedet af Steen Langeberg, som skal forsøge at lokke folk til at klikke på linket, men teksten ved Louise Wolff lyder: 'Er dette slutningen på hendes karriere?!'

Sådan ser en af de falske artikler ud. Vis mere Sådan ser en af de falske artikler ud.

De falske annoncer er delt på Facebook, og svindlernes nye forsøg på at få dem til at fremstå legitime er, at de er delt fra såkaldt verificerede profiler.

'Konti med et verificeringsbadge er blevet godkendt og kan være Meta Verified-abonnenter og fremtrædende personer eller brands,' skriver Meta selv om det lille, blå flueben, der kan ses ved siden af profilbilledet på dem, der er verificeret.

Profilerne lader til at være reelle personer, men det er dog uvist, om de har noget med svindlen at gøre, eller om de muligvis blot er nogle af de uheldige, som selv har trykket på linket.

Steen Langeberg lægger ikke skjul på, at det er frustrerende.

'Det er top-frustrerende, at der tilsyneladende ikke er så meget gøre noget ved det. Jeg håber inderligt, at ingen hopper på de her tarvelige svindelnumre,' skriver han til B.T.

Tidligere har også Sofie Linde oplevet at se sit ansigt misbrugt. Her gik hun til tasterne for at advare sine følgere mod de falske kampagner.

Det kan du læse om her.