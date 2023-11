Peter Ingemann er efterhånden vant til at få misbrugt sit billede på internettet.

Denne gang er han dog overrasket over særligt én ting.

Der eksisterer ifølge tv-værten flere konti på sociale medier med mere eller mindre absurde variationer af hans navn og billede, som ikke har noget som helst med ham at gøre.

Men der findes også dem, som ønsker at bruge Ingemanns kendte ansigt til at promovere deres falske virksomhed.

Senest skete det, da Peter Ingemann lørdag kunne se sine egne billeder på et Facebook-opslag, som forsøgte at sælge et slankende kosttilskud.

Selvom det på ingen måde er uvant, skræmmer det ham alligevel, hvor gode bagmændene efterhånden er blevet.

»Det er nok sket 100 gange, at mit billede er blevet misbrugt på nettet, men det har aldrig været lavet så godt før. Især det billede, hvor jeg er opblæst og ligner en, der lige har spist en skrubtudse er skræmmende godt lavet,« siger han.

Når folk med lidt for meget sul på kroppen hungrer efter Novo Nordisk nye vidunder-slankemiddel, er fordækte folk ikke længe om at slå plat på den sult.

»De er snu. Hele verden sukker efter Wegovy og Ozempic, og så dukker det her produkt, der er forholdsvis nemt og billigt op i stedet,« lyder det fra Peter Ingemann.

Ifølge tv-værten forsøger firmaerne især at ramme dem, der ikke har haft held med at trimme fedtet på egen hånd.

»Sådan noget her rammer folk med få midler, eller som måske kæmper med overvægt.«

Noget han selv kender.

»Jeg har selv kæmpet med vægten, og kommer nok til at gøre det evigt, så jeg ville da selv ønske, at der var en hurtig løsning, men det er der bare ikke.«

Tv-værten Peter Ingemann. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tv-værten Peter Ingemann. Foto: Søren Bidstrup

Opslaget viste sig også at være så troværdigt, at det allerede har franarret i hvert fald et par personer deres surt optjente kroner.

»Jeg har hørt fra to mennesker, at de nu venter på at modtage produktet efter at have brugt 2.000 kroner på det, de har aldrig hørt tilbage. Det fik mig til at lave opslaget, for det er eddermame synd.«

Han ønsker ikke at belemre politiet med anmeldelser om sagerne, men appellerer til, at folk anmelder de opslag, de måtte mistænke for at være fup. Som regel fører det til, at opslagene bliver fjernet.

Alligevel savner han handling fra Meta, som ejer både Facebook og Instagram.

»Det kan ikke passe, at Metas robotter kan opfange alt fra blottede brystvorter på et feriebillede til ordet Hitler, men ikke sådan noget her.«

Af samme årsag har han selv karantæne fra Facebook, for at promovere tv-programmet ‘Ingemann – Hitler, Stalin og Churchill’.

»Jeg tror ikke, at det kræver en lang uddannelse i datalogi for at lave en algoritme, der kan fjerne opslag om, at du kan blive hurtig rig eller slank sammenkoblet med en mand, der er ansat på en statsejet tv-station.«

I sidste ende, tror Peter Ingemann dog, at det skader Facebooks troværdighed mere end sin egen.

»Jeg forstår ikke, at Meta vil have det siddende på sig, at folk risikerer at blive taget godt og grundigt i røven, når de går ind på deres tjeneste.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Meta.