Miguel Ángel López havde – mildt sagt – en dårlig lørdag.

For på 20. etape af årets Vuelta a España valgte den colombianske Movistar-stjerne at udgå af løbet, selv om han inden etapen lå nummer tre i klassementet.

Årsagen var angiveligt, at den 27-årige cykelrytter var stærkt utilfreds med løbets udvikling, hvor han blev sat af flere af de store favoritter.

Og efter et stort raserianfald hoppede Lopez derfor af sadlen og forlod løbet. Det bekræfter det spanske storhold.

Saga isn't over: according to Radio Marca journalist @JoanPrats360, Movistar has no idea where Lopez is right now. #LaVuelta21 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 4, 2021

På det tidspunkt befandt colombianeren sig flere minutter efter de øvrige favoritter i feltet.

Både holdkammerater og Movistars sportsdirektører forsøgte at få Lopez til at blive i løbet. Men der var tilsyneladende ikke noget at gøre.

Han valgte i stedet at stå af cyklen og sætte sig ind i en bil – dagen før sidste etape.

Dramaet omkring den lille colombianer ser dog ikke ud til at være ovre.

For ifølge den spanske Marca-journalist Joan Prats aner Movistar lige nu ikke, hvor Lopez befinder sig.

Årets Vuelta a España har nærmest været ét stort dansk triumftog, for Magnus Cort har nemlig vundet hele tre etaper undervejs.

Fredag blev det til en sejr på 19. etape, efter han ligeledes havde triumferet på både 6. og 12. etape.

Dermed blev den 28-årige EF Education-rytter den mest vindende danske cykelrytter i Grand Tour-sammenhæng nogensinde.

Den franske bjergrytter Clément Champoussin fra AG2R vandt lørdagens etape.