Viktor Axelsen har trukket mange overskrifter de seneste uger.

Det er dog ikke på grund af spillet på badmintonbanen.

For den danske verdensstjerne har nemlig været genstand for heftig debat i Danmark efter sin beslutning om at flytte til Dubai for at bo og træne den kommende tid.

En beslutning, der blandt andet har betydet, at Viktor Axelsen ikke længere er en del af Team Danmarks faste landsholdstræning i Brøndby.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men det afholder dog på ingen måde den 27-årige dansker fra at knokle på træningsbanen.

Det afslører et Facebook-opslag fra den nykårede OL-guldvinder, der viser, at han allerede haft besøg af flere spillere og træningsmakkere i oliestaten.

»Endnu en god uge med træning er veloverstået. Axel og Marcus drager mod Danmark i morgen (søndag, red.). Tak for hjælpen, drenge,« skriver han i opslaget og tilføjer:

»Det er fedt også at have 'PK', Brian Yang og Felix Burestedt her, mens vi gør klar til at byde velkommen til Toby Penty og Lakshya Sen i næste uge.«

Som en del af opslaget har Viktor Axelsen delt et billede af de personer, der netop har besøgt danskeren i Dubai.

Her står han sammen med Felix Burestedt, Henrik 'PK' Rohde, Brian Yang, Loh Kean, Axel Parkhøi og Marcus Viscovich på det luksuriøse træningsresort Nad Al Sheba Sports Complex.

Henrik Rohde er i øvrigt Axelsens svigerfar, som til daglig er træner i Skovshoved.

Svenske Felix Burestedt ligger nummer 57 på verdensranglisten.

Viktor Axelsens beslutning om at flytte til Dubai har blandt andet betydet, at han har mistet sin mangeårige succestræner Kenneth Jonassen.

