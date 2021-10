Det kan godt være, at de danske Tour de France-etaper blev præsenteret længe før torsdagens offentliggørelse af den øvrige Tour-rute.

Men det er i hvert fald gået en rytters næse forbi.

Det stod klart, da en komisk scene udspillede sig, da næste års Tour de France-rute – på nær de tre første etaper i Danmark – blev offentliggjort.

»Jeg synes, at de får præsenteret Danmark rigtig, rigtig fedt. Det ser måske også nogle gange federe ud på billeder, end det lige er. Jeg er lige kommet fra Billund Lufthavn, jeg synes altså, der var lidt gråt i morges,« sagde UAE-Team Emirates-profilen Mikkel Bjerg.

Under præsentationen i Palais des Congrès sad han flankeret af de øvrige cykelstjerner på de forreste rækker, og undervejs var han vidne til noget, der kom bag på ham.

»Jeg tror, at alle glæder sig lidt,« forklarede han, da han skulle sætte ord på de danske Tour-dage i juli 2022.

Måske på nær én rytter – den franske stjerne David Gaudu.

»Jeg sad ved siden af David Gaudu, og da de viste profilen over Storebæltsbroen (som rytterne skal over på 2. etape, red.), der sad han »Orh, oooorh!« og vendte sig om og talte til ham, der sag bag ved ham,« fortalte Mikkel Bjerg og brød ud i latter.

»Jeg ved ikke, om han ikke har fulgt med, men altså Storebæltsbroen er nok noget, som nogen frygter. Det lød i hvert fald sådan.«

Den 2. juli skal feltet fra Roskilde til Nyborg, og her byder turen altså blandt andet på Storebæltsbroen.

Dagen forinden skal rytterne køre en prolog på 13 kilometer i København, og dagen efter skal de ud på togt mellem Vejle og Sønderborg.

»Jeg tror, at folk kommer til at spørge lidt mere ind til det i løbet af sæsonen næste år, når nogle af vores sportsdirektører for eksempel har kørt reckon over Storebæltsbroen,« fortalte Mikkel Bjerg og lignede en, der godt kunne høre, at den sætning han netop havde sagt lød lidt surrealistisk.

»De kommer jo til at fortælle holdet, at det stykke kommer til at splitte feltet i atomer, og der kan komme større tidsforskelle allerede på de første etaper. Derfra kører møllehjulet, og så bliver folk nok skræmt af hele situationen.«

Indtil videre er der i hvert falt én franskmand, der er det.