Det kaster mange penge af sig at hedde Jonas Vingegaard.

I sidste uge skrev han under på en ny kontrakt med Jumbo-Visma, der sikrer ham en voldsom årsløn, som stensikkert et steget kraftigt i forhold til dengang, han forlængede sin kontrakt i 2021.

Dengang tikkede 11 millioner kroner ind på thyboens konto om året ifølge B.T.s oplysninger – vel at mærke uden sejrsbonusser.

Siden da har Jonas Vingegaard etableret sig som en af sportens største stjerner med sin Tour-sejr, og det skal man selvsagt have en ordentlig løn for. Her afslører han, hvad de mange penge bliver brugt på.

Jonas Vingegaard sammen med kæresten, Trine Marie Hansen, i Glyngøre.

»Alt, hvad der kan gøre det nemmere for mig og for os. Gøre det mere stabilt,« fortæller han, mens han kigger over på sin kæreste Trine.

»Nu er han ikke fodboldspiller,« siger hun med hentydning til deres voldsomme lønninger og bryder ud i latter.

»Selvfølgelig tjener man nogle penge, men det, vi bruger det til, er at optimere alt, der er omkring os. Hvor vi bor, hvordan vores hverdag er. Alt omkring dig (Jonas, red.) faktisk.«

En stor sjat af pengene går til rejser og mange lejeboliger, så familien kan følge Jonas' cykelkarriere på tætteste hold rundtomkring på de stejle landeveje.

»Det er jo dyrt at leje og dyrt at være af sted. Men det er vi nødt til at investere i. Og det tror jeg faktisk er den måde, vi hele tiden har brugt vores penge på,« forklarer Trine om parret, der også har forsøgt sig med at smide et meget beskedent beløb i aktier.

På trods af de mange millioner i bankbogen har parret ikke søgt professionel hjælp til at forvalte deres formue.

»Jeg synes ikke på den måde, at vi har fået hjælp,« fastslår Jonas Vingegaard, inden hans bedre halvdel – der er ti år ældre – bryder ind.

»Nu er jeg jo også gammel. Jeg tror, at det var noget andet, hvis jeg ikke var så gammel. Hvis jeg var 26, tror jeg klart, at man havde fået nogle andre på banen. Men vi har ikke haft behov for rådgivere på den måde. Hvis det var nogle helt andre summer, så ja. Men ikke dér, hvor vi er. Det er ikke nødvendigt.«

Tidligere i år kom det frem, at parret er ved at bygge et hus til cykelrytterens svigermor Rosa og hendes kæreste Carsten efter at have revet det gamle ned.

Det ligger på den grund, hvor Trine og Jonas' gamle hus lå – de har nemlig selv købt et nyt.

Sideløbende med Jonas' karriere arbejder Trine på et projekt, som parret også poster lidt penge i.

