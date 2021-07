Tre uger på Frankrigs landeveje kan vende op og ned på et liv. Det oplever den danske cykelsensation Jonas Vingegaard i disse dage.

Torsdag fik han fornyet sin kontrakt med det hollandske storhold Team Jumbo-Visma, og der venter en gigantisk lønforhøjelse efter den sensationelle andenplads i Tour de France.

Ifølge B.T.s oplysninger katapulterer den 24-årige thybo sig op i toppen af lønhierarkiet – tæt på stjernekolleger som Primoz Roglic og Wout van Aert.

Jonas Vingegaard var i forvejen bundet til Jumbo-Visma indtil udgangen af 2022, men med sit kæmpe gennembrud i verdens største cykelløb har hollænderne smidt en ny aftale på bordet, der gælder i yderligere to år.

Jonas Vingegaard (tv.) på podiet i Paris sammen med vinderen af Touren, Tadej Pogacar (i midten), og tredjepladsen, Richard Carapaz. Foto: GARNIER ETIENNE

»Det er fantastisk at se et talent udvikle sig og vokse på holdet. Vi er overbeviste om, at vi sammen vil fortsætte med at opnå store resultater,« siger Jumbo-Vismas sportsdirektør, Merijn Zeeman, om den nye aftale.

En aftale, der skulle holde giganterne fra Ineos og de pengestærke mellemøstlige mandskaber som UAE Team Emirates og Team Bahrain Victorious på sikker afstand.

En aftale med så mange nuller, at den nærmest var umulig at sige nej til.

Ifølge B.T.s oplysninger ligger den årlige lønudbetaling til Jonas Vingegaard på omkring 1,5 millioner euro. Lidt over 11 millioner danske kroner. Vel at mærke uden sejrsbonusser.

Cykelrytteren Jonas Vingegaard vender hjem fra Tour de France til en folkefejring i Skive, lørdag 24. juli 2021. Der vil være tale ved borgmester Peder Christian Kirkegaard. Desuden vil Jesper Mortensen interviewe Jonas Vingegaard samt nogle af kræfterne bag det lokale Team ColoQuick, som var med til at udvikle Jonas Vingegaard i 2016-2018. Foto: Henning Bagger

Den nye kontrakt markerer Jonas Vingegaards skifte fra talentfuld hjælperytter til en af cykelverdenens helt store stjerner.

Således har danskeren mere end tidoblet den løn, han var på i sin nuværende aftale med Jumbo-Visma.

Her spiller Tour de France-succesen en altafgørende rolle.

Ifølge B.T.s oplysninger kunne Jonas Vingegaard inden Touren have set frem til at gå fra i omegnen af 100.000 euro til mellem 300.000 og 400.000 euro på en ny kontrakt.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. De stærkeste klatrere i årets Tour de France. Foto: STEPHANE MAHE

Men så overtog han Tom Dumoulins plads i Tour de France-truppen, brillerede som vikarkaptajn, da Primoz Roglic udgik, og resten er dansk cykelhistorie.

Forlængelsen er på ingen måder en stor overraskelse. Glyngøre-gutten har flere gange fortalt, at han har brug for den tryghed og tillid, som Jumbo-Visma har vist.

»Jeg har det godt her. Det gjorde det til et nemt og naturligt valg at blive længere på holdet,« udtaler Vingegaard i forbindelse med kontraktforlængelsen.

Med millionaftalen placerer Jonas Vingegaard sig i spidsen blandt de danske cykelstjerner. I samme tunge liga som Kasper Asgreen og Jakob Fuglsang, der i forvejen var de bedst betalte danskere.

Cykelrytteren Jonas Vingegaard vendte hjem fra Tour de France til en folkefejring i Skive, lørdag 24. juli 2021. Her ses stjernerytteren med hustruen, Trine Marie Hansen, og parrets baby, Frida. Foto: Henning Bagger

Der er dog stadig et stykke vej op til feltets lønførende. Ifølge franske L'Équipe scorer Tour de France-vinder Tadej Pogačar fem millioner euro hos UAE Emirates. Det samme får Peter Sagan hos Bora-Hansgrohe.

De overgås kun af den firfoldige Tour de France-vinder Chris Froome, der indkasserer en kontakt til en værdi af 5,5 millioner euro hos Israel Start-Up Nation.