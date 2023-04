Tirsdag er der stort nyt om Jonas Vingegaard.

Han og Jumbo-Visma har nemlig forlænget aftalen med hinanden, så deres samarbejde som minimum nu løber til slutningen af 2027.

Det bekræfter holdet på sin hjemmeside, hvor Jonas Vingegaard jubler over, at han nu har styr på fremtiden.

»Det betyder alt for mig at vide, at jeg bliver holdet i flere år. Det giver mig ro i tankerne og muligheden for at fokusere yderligere på mine mål,« siger han og tilføjer:

A little boy can dream. Because dreams are forever.

»Jeg har haft en fantastisk rejse med holdet, som har støttet mig på alle måder til at blive den rytter, jeg er i dag. Jeg sætter stor pris på kvaliteten på holdet, på folkene her - og jeg føler mig hjemme.«

»Hver dag skubber vi hinanden til at blive bedre, og det er her, jeg kan forløse mit potentiale bedst.«

»Jeg er sikker på, at vi sammen kan nå et endnu højere niveau, og jeg glæder mig til at vokse endnu mere på det her mandskab.«

Jonas Vingegaard kan med sin nye kontrakt efter alt at dømme se ind i en lønstigning.

Det vurderede cykelekspert Thomas Bay i sommeren 2022, efter han med sin andenplads i Tour de France i 2021 steg til en årlig lønudbetaling på cirka 11 millioner kroner.

26-årige Jonas Vingegaard kom til Jumbo-Visma i 2019 - og indtil videre kulminerede rejsen sidste sommer, da Vingegaard tog sejren i Tour de France.

Nu er jagten sat ind på at gentage triumfen til sommer.