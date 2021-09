2021 er ikke et år som de andre for cykelverdenen i Danmark.

De danske ryttere har nemlig gjort det historisk godt med adskillige sejre og fornemme resultater i enormt store løb, og det betyder én ting.

Danmark stiller til herrernes VM på søndag med et stjernespækket hold, når mere end 268 kilometers cykelløb skal kåre den kommende verdensmester.

»Der er mange verdensstjerner, der ikke klarede cuttet,« forklarer landstræner Anders Lund.

Det danske landshold var i fremragende humør, da man mødte pressen torsdag. Fra venstre til højre Anders Lund (landstræner), Mads Pedersen, Mads Würtz Schmidt, Kasper Asgreen, Magnus Cort, Mikkel Honoré, Michael Valgren og Mikkel Bjerg. Andreas Kron sidder bag ved den danske landstræner. Vis mere Det danske landshold var i fremragende humør, da man mødte pressen torsdag. Fra venstre til højre Anders Lund (landstræner), Mads Pedersen, Mads Würtz Schmidt, Kasper Asgreen, Magnus Cort, Mikkel Honoré, Michael Valgren og Mikkel Bjerg. Andreas Kron sidder bag ved den danske landstræner.

»Vi har et hold, der helt åbenlyst er stærkt og et af de bedste. Vi har nogle af løbets favoritter på holdet. Vi har en håndfuld, der kan køre denne her finale.«

I alt skal otte mand forsvare de danske farver på de belgiske landeveje i søndagens løb: Den tidligere verdensmester Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Magnus Cort og Michael Valgren (EF Education-Nippo), Kasper Asgreen og Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick-Step), Andreas Kron (Lotto Soudal), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) og Mikkel Bjerg (UAE-Team Emirates).

Superstjerner som Søren Kragh Andersen og Michael Mørkøv fik ikke en billet på holdet i Flandern-regionen. De er blot eksempler på nogle af dem, der måtte blive hjemme.

Det får da også landstræneren til at indrømme én ting:

»Jeg tror aldrig, der har været så høje forventninger til det danske herrehold i landevejscykling. Og jeg synes heller ikke, at de forventninger er helt ubegrundede,« fastslår Anders Lund.

Foruden at have et slagkraftigt mandskab har danskerne også en regerende verdensmester i truppen.

I 2019 besejrede Mads Pedersen alle konkurrenter og ekstreme vejrforhold, da han blev kronet som verdensmester i britiske Harrogate.

Og netop at have ham med – en, der har prøvet at vinde det hele – gør en forskel.

Hvis nu en dansker vinder VM i cykling, hvem tror du så, det bliver?

»VM blev menneskeliggjort. Det stoppede med at være en uopnåelig størrelse. Særligt for flere af de ryttere, der er med i år,« siger Anders Lund.

Den sensationelle sejr fik afmystificeret de ellers så mytiske regnbuestriber, som verdensmesteren får lov at iføre sig i et år.

»Al ære og respekt for Mads, men rytterne på holdet ved, at han er lavet af kød og blod. At han har gode dage og mindre gode dage, og så begynder de også selv at drømme.«

»Nu sidder Michael Valgren og tænker, at det kan han også. Magnus Cort gør det samme, og det gør Kasper Asgreen også.«

Blandt de største danske resultater i år kan man finde Kasper Asgreens sejr i Flandern Rundt, ligesom Magnus Cort vandt hele tre etaper i Vuelta a España.

Danske Jonas Vingegaard blev også nummer to samlet i Tour de France, men han skal ikke køre VM.

Herrernes VM køres mellem Antwerpen og Leuven.