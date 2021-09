Rolf Sørensen er tilbage som kommentator for TV 2 under VM i cykling. Også vært Rasmus Staghøj vil efter planen være tilbage på søndag, når herrernes linjeløb afvikles.

Det sker, efter TV2s medarbejdere valgte at tage hjem i kølvandet på cykelekspert Chris Anker Sørensens tragiske død lørdag.

Fredag er Rolf Sørensen tilbage i kommentatorboksen under juniorernes linjeløb, som køres netop nu.



»Vi har givet alle involverede og berørte medarbejdere mulighed for selv at føle efter, om de kan arbejde, eller om de havde det bedre med ikke at gøre det. Rolf Sørensen har meldt sig klar til at kommentere fredag, og det er også tanken, at han gør det på søndag,« bekræfter chefredaktør på Håndbold og Cykling hos TV 2 Sport, John Jäger, over for B.T.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

Søndag er det planen, at Rolf Sørensen igen vil have Rasmus Staghøj ved sin side som kommentator. Indtil videre har Michael Stærke udfyldt den rolle.

»Rasmus Staghøj har meddelt mig, at han føler, han er klar, og det rigtige for ham er, at han kommenterer på søndag,« siger Jäger og tilføjer:

»Det er igen et udtryk for, at jeg under ingen omstændigheder vil presse mine medarbejdere til at arbejde, hvis de ikke ønsker det - men på den anden side ønsker jeg ikke at forhindre dem i det, hvis de føler, det er det rigtige for dem i forhold til at bearbejde oplevelsen, og at de føler, det er det rigtige ud af respekt for Chris Anker Sørensen.«

»Jeg føler mig overbevist om, at hvis Rasmus føler, det er det rigtige for hans proces, skal han have mulighed for det. Der er absolut intet pres på ham, og skulle han ombestemme sig, har vi løsningen klar,« slår Jäger fast.

Rasmus Staghøj skal efter planen kommentere VM på søndag. Foto: Nils Meilvang Vis mere Rasmus Staghøj skal efter planen kommentere VM på søndag. Foto: Nils Meilvang

Oprindeligt havde TV 2 flere teknikere og redaktionelle medarbejdere på plads i Belgien, men efter den tragiske ulykke fik alle mand mulighed for at tage hjem for at bearbejde tragedien.



Dog har man en mand på plads søndag.

»Vi har sendt vores reporter Lars Fink og en fotograf til VM, så vi kan få interviews før og efter løbene søndag,« forklarer Jäger.

Chris Anker Sørensen døde i en trafikulykke, da han var ude på en cykeltur for at se VM-ruten an lørdag i forbindelse med sit job som ekspertkommentator på TV 2. Han blev 37 år gammel og efterlader sig kone samt to børn.