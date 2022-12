Lyt til artiklen

DR er gået til pause med en snæver føring over TV 2.

Det er konklusionen efter gruppespillet og 1/8-finalerne, hvor seertallene er blevet talt op af analysefirmaet Nielsen.

DR har indtil videre sendt 24 kampe på hovedkanalen, og de er i gennemsnit blevet set af over 430.000.

TV 2 har haft 21 kampe på hovedkanalen, og her har næsten 380.000 i gennemsnit set med.

TV 2s VM-hold med Camilla Martin i front. Foto: Pressefoto Vis mere TV 2s VM-hold med Camilla Martin i front. Foto: Pressefoto

Grunden til den rimelig markant forskel skyldes blandt andet, at det danske landshold to gange har optrådt på DR1, mens de kun én gang er blevet vist på TV 2. Trods det skuffende spil er Kasper Hjulmands tropper klart det største trumfkort, når det handler om at få folk til skærmene.

Hvis man renser tallene for danske kampe, så er det afstanden mellem de to blot 26.000 seere - stadig i DR's favør.

De meste sete kampe:

Danmark-Australien - 1.403.832 (DR)

Danmark-Frankrig - 1.235.214 (TV 2)

Danmark-Tunesien - 983.401 (DR)

Spanien - Tyskland - 603.526 (DR)

Brasilien - Sydkorea - 575.080 (DR)

B.T.s anmelder har også vurderet dækningen hos de to tv-giganter, og her var det faktisk TV 2, der løb med sejren - læs mere her.

En meningsmåling har tidligere vist, at hver fjerde dansker giver udtryk for, at de ser mindre VM, end de plejer.