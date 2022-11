Lyt til artiklen

Støjende forsamlingshus eller 'Go' Aften Danmark Jam'?

Vi er cirka en uge inde i den kontroversielle og yderst omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar.

DR og TV 2 har fordelt alle kampe imellem sig, og her fælder B.T. dom over den foreløbige VM-dækning på tv-fronten.

Josefine Høgh er i spidsen for DRs VM-dækning. Foto: DR

DR: Lad mig starte med at understrege: Det er mega fedt, at man er taget ud af DR Byen, og det ER en udfordring at få banket en fodboldfest op i slutningen af november.

Men DRs valg af Absalonskirken midt i København fungerer bare ikke særlig godt.

I dagtimerne virker forsamlingshuset halvtomt og stemningsløst, og når der så pludselig vælter ind med fans om aftenen, larmer det så meget, at ekspertholdet nærmest må sidde og råbe til hinanden.

Fælledparken-studiet sidste sommer under EM var den perfekte blanding af glade fans og studiero, men i år har man ramt helt ved siden af.

TV 2: Storms Pakhus i Odense danner ramme for TV 2s VM-studie, og her er der modsat DR langt mere ro på omgivelserne.

Man har fornuftigt nok valgt at sætte en glasrude op mellem studie og pakhusets gæster, og med sofaopsætningen minder det lidt om et hyggeligt 'Go' Aften Danmark'-show.

TV 2 har ingen kontakt til den almindelige fodboldfan, og på den måde har DR i år måske det mest folkelige studie.

Men generelt set står den 1-0 til TV 2 på studiefronten.

DR: Josefine Høgh styrer slagets gang i Absalonskirken, og hun er som altid en god fodboldvært med godt humør, godt overblik og fagligheden i top.

Hun ledsages af navne som Lars Jacobsen, Flemming Poulsen og Mikkel Bischoff, og selvom de alle fungerer, som de skal, kunne DR godt have rystet posen en lille smule.



Der mangler noget uforudsigelig vildskab.



TV 2s VM-hold med Camilla Martin i front. Foto: Pressefoto

TV 2: Her er det mere spændende.



Den står vel 1-1 mellem Josefine Høgh og TV 2s Camilla Martin, men på ekspertholdet ved man aldrig, hvad der sker, når Kenneth Perez og David Nielsen sidder med i sofaen.

Det slår spændende gnister, og hvis de to alfahanner trænger til en pause, har man solide navne som Troels Bech, Mads Junker og Jonas Hebo til at tage over.

DR: Det værste ved det her VM (Ud over at det bliver afholdt i Qatar, selvfølgelig) er, at mine to favoritter Andreas Kraul og Morten Bruun er blevet skilt ad.

De var lyden af EM-sommeren, og det er ærgerligt, man ikke får en fortsættelse, men nu er Bruun desværre skiftet til TV 2.

DR stiller dog overordnet stærkt op med klassiske navne som Per Frimann og Martin Jørgensen, og hvis man som jeg holder af DR Sportens radiostemmer, trækker det også kun op, at Henrik Liniger er med.

TV 2: Og her har vi så Morten Bruun!



Den tørre midtjyde med de finurlige betragtninger danner nyt makkerpar med Thomas Kristensen.



Han har masser af god begejstring, men i min bog er han mere en håndbold- og cykelstemme.

Resten af TV 2s kommentatorhold flyder lidt sammen.

Hav og Kamal er en del af TV 2s VM-dækning. Foto: TV2

DR: Det er lidt op ad bakke, når vores største danske fodboldnavne, Schmeichel og Laudrup, på den ene eller anden måde er røget i skammekrogen.

Der er ikke nogen store overraskelser på DRs VM-hold, og selvom man forsøger med en tv-udgave af den populære podcast 'Fodboldlisten', så er det ikke noget, der larmer i tv-landskabet.

TV 2: TV 2 disker heller ikke op med de store guldæg.

Point for at hyre de populære radioværter Hav & Kamal til at lave et 'skævt' latenight VM-program, men indtil videre er det heller ikke noget, der har væltet hverken sendeflade eller internet.

Sidste år under EM gav DR konkurrenterne fra Viaplay baghjul, men i år får de tv-tæsk af TV 2, der har bedre styr på studie, et mere spændende kommentatorhold og minimalt forsøger at tænke lidt mere ud af boksen.

Én ting trækker dog voldsomt ned: Det er ikke optimalt, at man skal have TV 2 Sport for at kunne se alle kampe.