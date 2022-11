Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var næsten for godt til at være sandt.

I de døende minutter af Danmarks forfærdelige åbningskamp ved VM stemplede VAR ind, fordi en tunesisk spiller havde hånd på bolden.

»Check for potential penalty,« fremgik det, og alle troede, at Danmark fik en livgivende mulighed for at tage en smal sejr over Tunesien til allersidst.

Men kampens dommer, Cesar Ramos, gik til skærmen, og til de danske fans' store vantro afblæste han alle tanker om et straffespark - og dømte i stedet frispark til Tunesien, fordi en dansk forseelse blev begået før den tunesiske!

Og den dom var helt korrekt, fortæller den mangeårige danske topdommer Claus Bo Larsen til B.T.

»Der var ikke straffespark, fordi en dansk spiller - som jeg tror var Mathias Jensen - begik et frispark foran situationen, hvor der var hånd på bolden fra den tunesiske spiller,« siger Claus Bo Larsen til B.T. og uddyber:

»Han blev kaldt ud til skærmen for at kigge på et straffespark - og når han så ser en fejl, hvor han har overset et frispark, ja så dømmer han det.«

»Det er helt normal procedure. Den vil altid vende modsat, hvis der er begået en forseelse den anden vej.«

Dermed var der altså lang næse til både Danmark og de danske fans, fordi VM-åbneren endte 0-0. Du kan her læse B.T.s dom og karakterer.