Et point! Det er det eneste, Danmark kan tage med sig fra en yderst skuffende start på VM. Vi var kun en tunesisk scoring fra en sand katastrofe.

I en infernalsk nordafrikansk heksekedel leverede det topstressede danske hold flere niveauer under det, de har serveret for roligans de seneste år. 0-0 endte opgøret, hvor Danmark på forhånd var store favoritter.

Og for at gøre ondt værre måtte Thomas Delaney humpe skadet fra banen sidst i første halvleg.

Herunder kan du læse B.T.s dom over opgøret:

Var det varmen? Var det al balladen om Qatar, One Love og armbind, der fyldte hovederne med de forkerte ting? Eller var det bare et dansk landshold, der ikke kunne klare det vanvittige tryk, som 30.000 passionerede tunesere lagde på de danske drenge?

Faktum er, at den første halvleg på Education City Center i Dohas yderkant var de dårligste 45 danske minutter under Kasper Hjulmand. Pierre-Emile Højbjerg og Christian Eriksen lavede flere fejl, end de samlet har gjort de seneste to-tre sæsoner.

Simon Kjær og Joachim Andersen spillede som havde de blylodder liggende i Hummel-trusserne. Serie A-stjernen og Premier League-profilen så SÅ langsomme ud – og de havde urimeligt svært ved at styre Issam Jebali (en mand, der i al respekt tjener sine penge hos Superligaens nummer fem). Det var voldsomt bekymrende.

Simon Kjær Foto: Friedemann Vogel Vis mere Simon Kjær Foto: Friedemann Vogel

Et lille stykke stof stjal alle overskrifterne i optakten. Derfor var der et naturligt fokus på anfører Simon Kjærs venstre overarm, da holdene gik på banen. Og DBU's holdning havde ikke ændret sig siden mandag, hvor man droppede One Love-kampagnen, da FIFA truede med en ostemad.

Der var ikke regnbuefarver på den danske vikings arm, og der var umiddelbart heller ingen anden støtte -eller protestmarkeringer - det engelske landshold knælede eksempelvis ved kampstart i opgøret mod Iran.

Og dog! Der var et lille dansk stik i siden på FIFA og Qatar – for Kasper Hjulmand skiftede til nogle meget farverige sko i sidste øjeblik. Om det statement er nok til at ride stormen af, må tiden jo vise. Signalet havde nok været stærkere, hvis det var kommet fra spillerne.

Kasper Hjulmand i regnbuesko. Foto: Tolga Bozoglu Vis mere Kasper Hjulmand i regnbuesko. Foto: Tolga Bozoglu

De danske landsholdsspillere har nu til lørdag eftermiddag til at ryste den her af sig - og så står der franske verdensmestre på menuen. Skal drengene have en lille opmuntring med på vejen? Så lad gå.

Argentinas sensationsnederlag til Saudi-Arabien har nu åbnet op for nogle spændende scenarier. For (og det virker ret tvivlsomt lige nu) kommer Danmark i ottendedelsfinalen, og vil man gerne undgå at rende ind i Messi her, så kan det nok være en fordel at ende på andenpladsen i gruppen nu.

Alt det kan danskerne dog ikke tillade sig at bryde deres hoveder med nu. De skal bare fokusere på at finde frem til det spil, der har begejstret fyldte Parken'er det halvandet år.

Og nå ja, så stirrer vi muligvis også ind i et VM, der kan være slut for Thomas Delaney. Trist - både for ham og for os.