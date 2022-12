Lyt til artiklen

Der var flere muligheder for at se VM-finale.

Danskerne havde dog et foretrukkent sted at søge hen, da kampen mellem Argentina og Frankrig skulle udkæmpes.

Mens VM-finalen sportsligt var en uhyre tæt affære, hvor Argentina vandt efter straffesparkskonkurrence, så blev tv-duellen afgjort med markant forskel.

Ifølge analysefirmaet Nielsen, der måler, hvordan danskerne ser tv, havde DR i snit 803.000 seere på kampen, mens TV 2 havde 588.000.

Hvem har generelt set den bedste VM-dækning i år?

I alt nåede knap 1,4 mio. i gennemsnit at se med, men det er fortsat Danmarks afgørende kamp mod Australien, der er den mest sete. Her så lige over 1,4 mio. skuffede danskere med.

I butikkerne ude i Danmark kunne man godt mærke, at folk ikke havde travlt med at julehandle i finale-tidsrummet.

Det fortæller Per Bank, direktør for Salling Group, der står bag butikskæder som Bilka, Føtex, Netto og BR.

»Ville lige checke om danskerne så finalen, dagens salgstal time for time viste at der var ca 40% færre kunder i butikkerne efter kl 16 end op til kl 16, selv i BR (mod samme dag sidste år). Her hjælper selv billig Lurpak i føtex ikke,« skriver han på Twitter.

Da B.T. tidligere på turneringen bragte overblikket over, hvor danskerne så mest VM, var det også DR, der havde en fordel.

