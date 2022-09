Lyt til artiklen

Landsholdets kulsorte VM-trøje trækker lige nu overskrifter verden rundt.

Det ‘omvandrende sørgebind’ skal markere de mange migrantarbejdere, der har mistet livet under forberedelserne til den skandaleramte VM-slutrunde i Qatar.

Og nu tager Christian Stadil, Hummels CEO, bladet fra munden og udbygger kritikken og forklaringen af trøjen, som hele verden lige nu snakker om.

»Det er en begravelsesdragt. Når du går til begravelse, har du mørkt tøj på. Det er et begravelsessæt – for at sende en tanke til de mange tusinde gæstearbejdere, som har mistet livet under opførelsen af de her stadions. Det var tanken bag,« siger han til B.T.

En af landsholdets nye spillertrøjer fra Hummel er helt sort. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere En af landsholdets nye spillertrøjer fra Hummel er helt sort. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ifølge Christian Stadil har Hummel arbejdet intenst på trøjen i årevis. Der har været et utal af vilde designideer på bordet, men man er altså endt med et subtilt udtryk, hvor farvevalget har været det afgørende.

»Vi laver et helt sort sæt, som nærmest aldrig er set før. Ud fra en devise om, at vi skal med til en begravelse – ikke til et bryllup. Det betyder ikke, at vi ikke skal heppe på Danmark,« forklarer han og tilføjer:

»Vi skal ikke være mere sortseende. Men det har været vigtigt for os at komme ud med de her budskaber, og det, synes jeg, vi gør med de sorte trøjer.«

Christian Stadil kalder ligeledes muligheden for at spille en VM-kamp i de sorte trøjer for et budskab, der ‘ikke kan blive stærkere’.

Christian Stadil. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil. Foto: Bax Lindhardt

Han pointerer samtidig, at man også tager afstand fra Qatar med andre designelementer. Eksempelvis er Hummels logo nærmest umuligt at se på trøjen.

»Det var grænseoverskridende for mig at se Frankrig-kampen. Man kunne se deres store Nike-swoosh, men jeg kunne ikke se mit eget logo. Men det er med vilje. For at sige, at det handler om andre ting end os og vores logo.«

Det er endnu uvist, om Danmark kommer til at optræde i den sorte trøje under VM. Det afhænger af, om potentielle modstandere har samme farver på første- og andentrøjen som Danmark.

Christian Stadil oplyser til B.T., at både han og resten af Hummel bliver væk fra VM-slutrunden i Qatar.

Sent i aftes reagerede komiteen for planlægning af VM i Qatar og opfordrede kraftigt DBU til at sætte Hummel på plads – læs mere om det her.

Christian Stadil er interviewet før Qatars udmelding.