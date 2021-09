Der er ikke mange, der frivilligt deler sine nøgenbilleder på de sociale medier, men en britisk skuespiller viser stolt kroppen frem på Instagram.

Den 63-årige skuespiller Denise Black, der er kendt fra tv-serierne 'Emmerdale' og 'Coronation Street', vækker opsigt efter at have et spejlselfie af hende selv, hvor hun poserer bagfra – helt uden tøj på.

Flere britiske medier såsom Mirror og Daily Mail har skrevet om den britiske skuespillers påfund.

At billedet skal deles med internettet og ligge der til evig tid er dog ikke en fuldstændig spontal idé:

Her poserer Denise Black foran spejlet. Et billede hun har delt Instagram. Foto: Instagram

'Jeg har besluttet at dele dette opslag. Jeg er meget stolt af min 63-årige krop, og det er efter at have spildt mit liv på at finde fejl. Livet er for kort (ikke mig, men LIVET)', deler Denise Black med sine følgere under sit opslag på Instagram.

Og følgerne, de er glade og giver skuespilleren digitale klapsalver:

»Vidunderlig kvinde. Jeg har kendt dig i over 30 år og har talt tænkt, at du var fantastisk nøgen.«

»Utroligt og fantastisk. Du har ret til at være stolt.«

»Jeg elsker dig, Denise.«