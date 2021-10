Hvordan har Thisted Bryghus håndteret den shitstorm, de er havnet i?

Det startede med en speciallavet personlig etikette på en øl fra bryghuset, som Pernille Vermund smed et billede op af på de sociale medier. Noget, der skabte vrede hos en række danskere.

Lørdag fortalte bryggeriet så, at de ikke længere ville lave øletiketter til politiske partier. Men søndag lyder det fra bryghusets bestyrelse, at der ikke bliver sat et stop ved konceptet "private labels", og at partier fortsat kan få lavet etiketter.

B.T. har fået shitstorm-ekspert William Atak til at analysere hele det hektiske forløb.

Hvordan vil du beskrive den shitstorm, som Thisted Bryghus er havnet i?

»Det er en meget stor shitstorm. Der er to forskellige parter, der reelt bliver påvirket og provokeret af det, der sker. Først er der en mindre gruppe, der føler sig provokeret af, at bryghuset producerer øl til et parti, som ifølge nogle mennesker, har skævne holdninger.«

»Og så kommer efterfølgende den anden gruppe, som føler, at det er knæfald. Så ligegyldigt, hvad de siger nu, så vil det enten være for at please den ene part eller den anden part. Så der vil altid være nogen, der vil være efter dem.«

»Det er så yderligere benzin på bålet, når andre politikere, journalister og kendisser går ind i debatten – og faktisk tager afstand fra det, som Thisted Bryghus har gjort her. Det står lige pludselig ikke bare alene, for alle de her mennesker er jo talerør.«

»Hvis ens idol går ind og siger: 'jeg synes det er forkert, at Thisted Bryghus har gjort det her.' Så begynder jeg jo faktisk at bakke op omkring netop det budskab.«

Det var bryggeriets administrerende direktør Aage Svenningsen, der stod som afsender af det Facebook-opslag, som partiet udsendte lørdag. Her ser du to uddrag:

»Det er vigtigt at pointere, at Thisted Bryghus ikke blander os i politik. Vi er partipolitisk uafhængige og tager afstand for en hver form for racisme.«

»Havde vi vidst, at den her sag, ville give os så mange ridser i lakken, havde vi aldrig produceret øl til hverken Nye Borgerlige - eller andre politiske partier. Det kommer vi heller ikke til at gøre fremtiden.«

Thisted Bryghus lavede to store kommunikationsfejl i det første opslag, som virksomhedens direktør smed ud på Facebook, vurderer William Atak. Vis mere Thisted Bryghus lavede to store kommunikationsfejl i det første opslag, som virksomhedens direktør smed ud på Facebook, vurderer William Atak.

Hvilke fejl laver Thisted Bryghus i den første udtalelse, de sender ud?

»De laver to massive fejl i deres opslag. De skriver 'Nye Borgerlige og andre politiske partier'. Så er det jo tydeligt, at Nye Borgerlige – når det er de eneste de nævner – er årsagen til, at de har foretaget den her handling.«

»Og så skriver de samtidig, at de tager kraftigt afstand fra racisme. Men der er ikke nogen, der tidligere i forløbet har koblet Nye Borgerlige og racisme. Så når virksomheden siger, at de tager afstand fra racisme, så er det jo indirekte en beskyldning af deres kunde/et politisk parti.«

»Jeg tror ikke, der er nogen kommunikationsfolk, der har været inde over her.«

Søndag sender bestyrelsen bag bryghuset så en ny pressemeddelelse ud, hvor de skriver, at lørdagens opslag var 'forhastet' og 'forkert', og at beslutningen om at stoppe tilbuddet om konceptet med såkaldte "private labels" ikke er gældende.

Hvordan tolker du den nye pressemeddelelse, som Thisted Bryghus sender ud?

»Var bestyrelsen indforstået med det, man udtalte i går? Det er svært at vurdere ude fra. Men under alle omstændigheder, så ser de på reaktionen, der kommer nu, og forsøger at trække i land. De håber lidt på, at de kan få aktiveret alle dem, der nu har kritiseret dem.«

»Dem, der have en holdning til, at det var knæfald, de vil nu klappe i deres må hænder og sige: 'Det er sgu flot, at I giver efter for det her.'«

»Hvad kan de gøre for at rette op på det, de har gjort nu? Det, der kunne frygtes nu, det er, at dem der burde have været glade for den beslutning de traf i går, højest sandsynligt nu træder frem og siger: 'I er nogle idioter. Og I har bukket under for det pres, der kom fra de andre.'«

»Sandsynligheden for at næste handling kommer til at få tilsvarende rækkevidde, den er så godt som umulig.«

En shitstormstrategi og en større vedholdenhed i forhold til produktet. Det er to af William Ataks råd til, hvordan Thisted Bryghus kunne have klaret sig bedre gennem stormvejret i medierne og på sociale medier. Vis mere En shitstormstrategi og en større vedholdenhed i forhold til produktet. Det er to af William Ataks råd til, hvordan Thisted Bryghus kunne have klaret sig bedre gennem stormvejret i medierne og på sociale medier.

Hvordan burde Thisted Bryghus have håndteret sagen?

»De burde på forhånd have haft en shitstormsstrategi. Og de burde have spurgt sig selv: 'Kan der nogensinde komme kritik mod os på det produkt, vi laver?'«

»Og så er der nok det mest forkerte sted, de har valgt at kommunikere i første omgang. Jeg vil simpelthen fraråde dem at gøre det via Facebook. For der går folk jo helt amok på tasterne.«

»Jeg vil have holdt fast ved, at man jo tilbyder det her produkt, ligegyldigt hvem der kommer og gerne vil købe det. Men derefter kunne man måske godt – i et andet opslag – have skrevet, at for at undgå den her slags misforståelser, så har vi besluttet os for ikke at være politisk koblet.«

»Kort og godt: Ignorer shitstormen og kommuniker til jeres primære interessenter: Jeres kunder og jeres følgere – og drop så reelt set offentligheden.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Thisted Bryghus