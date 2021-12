Har du stadig juleferie, bliver onsdag en god dag til Netflix og brætspil med familien.

Skal du derimod på job her mellem jul og nytår, så pas på glatte veje og tåget og diset vejr.

Det tegner nemlig til at blive en halvkold og temmelig kedelig dag rent vejmæssigt, fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø.

»Det bliver gråt, diset og tåget over hele landet og måske med en lille smule regn hist og pist. Men det bliver ikke store mængder nedbør, der kommer,« siger han tidligt onsdag morgen.

Temperaturerne kommer til at ligge omkring to grader, og vinden bliver svag til jævn.

»Det er lidt den samme suppedas, vi ligger med. Der er ikke noget, der lyser op i dag. Ikke udsigt til champagnevejr lige med det samme,« siger han.

Det fremgår næsten af det ovenstående, men der bliver heller ikke de store regionale forskelle på vejret denne onsdag.

Derfor ser vores vanlige udsigt for de fire største byer også temmelig ensartet ud.

København

»Det bliver meget den samme vejrtype alle steder, men tågen får det nok lidt sværere i København, end de andre steder,« siger Henning Gisselø.

Odense, Aarhus og Aalborg

For alle storbyerne gælder det dog ifølge meteorologen, at onsdagen bliver overskyet, grå og diset.

Og i Odense, Aalborg og Aarhus kan det altså også blive ret tåget.

Natten til torsdag kommer så endelig det vejrskifte, som meteorologerne har forudsagt de seneste dage, og det giver os noget lunere vintervejr.

»Det bliver markant varmere. Nogle steder helt op til ti grader, men det vil dog stadig være gråt,« understreger Henning Gisselø.

Han nærer dog en forsigtig optimisme i forhold til vejret nytårsaften.

»Vi håber, det klarer op, og lige nu er der grund til forsigtig optimisme i forhold til raketvejret. Det tegner til at blive ikke så koldt, men klart vejr,« siger han, at tilføjer, at han og kollegerne lige som mange andre i disse dage kigge med spænding på prognoserne for fredag.

»Meteorologer håber jo også på godt vejr nytårsaften. Vi skal jo også ud og fyre raketter af.«