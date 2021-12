Stopper den pandemi aldrig?

Det spørgsmål er der nok en del, der stiller sig selv i disse decemberdage med rekordhøje smittetal og omikrons rasen. Men faktisk kommer eksperter nu med opløftende forudsigelser.

Januar bliver en slem måned. Den værste i hele pandemien.

Det fastslog Tyra Grove Krause, faglig direktør i Statens Serum Institut, kort før juleaften til TV 2.

Men til trods for forudsigelser om en hård start på 2022, kan det også blive året, hvor vi får bugt med corona.

Eksperter ser nemlig en snarlig vej ud af pandemien.

»Der er et håb om, at pandemien snart kan være ovre. Og det læner jeg også mod, hvor den blive mere som en influenza – en sæson ting. Vi vil stort set alle sammen blive smittet med omikron, og så opnår vi en basisimmunitet. Men der kan selvfølgelig komme andre varianter, som er mere smitsomme end omikron. Det har jeg dog svært ved at se, da omikron nu er næsten lige så smitsom som mæslinger, der er det mest smitsomme, vi kender.«

Det siger Nils Strandberg, tidligere direktør SSI, til B.T.

Nils Strandberg Pedersen var i 18 år direktør i Statens Seruminstitut, inden man blev afløst af Kåre Mølbak. Vis mere Nils Strandberg Pedersen var i 18 år direktør i Statens Seruminstitut, inden man blev afløst af Kåre Mølbak.

Og Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i immunologi ved Københavns Universitet, tilslutter sig:

»Jeg har været ude at sige det flere gange, at pandemien kan være ved at forsvinde. Om det så bliver til næste vinter eller vinteren efter, det kan jeg ikke sige. Men når vi har en variant som omikron, der smitter meget, men hvor det tyder på, at folk ikke bliver så syge, så kan den have muteret sig op i et hjørne, hvor den vil ende med at blive en sæsonvirus som influenza.«

Også Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, forudsiger, at pandemien vil stoppe.

Ifølge ham vil coronavirus blive endemisk, altså virus, 'der er kommet for at blive', ligesom eksempelvis influenza. Det udtaler han til Politiken:

»SARS-CoV-2 (covid-19, red.) forsvinder ikke fra jordens overflade. Det skal vi indstille os på. Men den vil udvikle sig hen imod at blive en sygdom a la klassisk influenza, og det kan være næste vinter eller om et par vintre, så det her bliver med en pæn sandsynlighed den sidste svære vinter, vi skal igennem. Til næste år på denne tid er der ikke restriktioner, vil være mit klare bud.«

Desuden peger Søren Riis Paludan på flere grunde til at vi kan være optimistiske, når vi kigger frem mod næste vinter:

På det tidspunkt har vi nemlig bedre vacciner og behandlinger, en mere immun befolkning, og at det er svært at forestille sig, at coronavirus kan mutere til en variant, der er mere smitsom end omikron.

Også Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, mener, at der er grund til optimisme.

Han forventer nemlig, at når foråret kommer, temperaturen stiger og flere danskere er blevet revaccineret, vil smittetallene være markant lavere – og derved kan den hårde kamp mod pandemien være overstået.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Foto: Emil Helms Vis mere Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Foto: Emil Helms

»Vi kommer forhåbentlig til at se, at presset løsner sig hen mod foråret, og når vi når hen til marts, forventer jeg, at vi kan slappe lidt af igen,« siger Allan Randrup Thomsen til Avisen Danmark.