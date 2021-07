Mange danskere står lige nu med pakkede kufferter og sommerfugle i maven.

Ferien står snart for døren, og solcremen bliver din bedste ven i de kommende uger.

Men hvor er det ekstra vigtigt at have den høje solcremesfactor med, og hvor kan du nøjes med de lidt lavere faktor. Det giver B.T. dig svaret på her.

Går rejsen ikke så langt, og har du bestilt ferie nord for alperne, eksempelvis Tyskland eller store dele af Frankrig, skal du ligge i lidt ekstra tid under solen, før huden begynder at gøre ondt.

FILE PHOTO: A tourist enjoys the weather at Magaluf beach, following a decision by the British government to ease travel restrictions due to the coronavirus disease (COVID-19) to the island, in Palma de Mallorca, Spain, July 1, 2021. REUTERS/Enrique Calvo/File Photo Foto: ENRIQUE CALVO Vis mere FILE PHOTO: A tourist enjoys the weather at Magaluf beach, following a decision by the British government to ease travel restrictions due to the coronavirus disease (COVID-19) to the island, in Palma de Mallorca, Spain, July 1, 2021. REUTERS/Enrique Calvo/File Photo Foto: ENRIQUE CALVO

Her lyder temperaturerne på omkring 20-25 grader. Nogenlunde samme temperaturer som i Danmark.

»Vi kommer til at få vestenvind i Nordeuropa – herunder Danmark. Det betyder også, at temperaturerne kommer til at blive lidt lavere, end det vi har haft den seneste periode,« siger vagthavende metrolog hos DMI, Trine Pedersen.

Anderledes varmt – måske for varmt – kommer det til at se ud syd for alperne. Her gælder det om at finde sinde skyggesteder, fortæller Trine Pedersen.

»I det sydlige Italien og det sydlige Spanien bliver det meget varmt. Et stykke over 30 grader. I de øvrige dele af landene bliver det mere tilforladeligt. Der bliver det lige i underkanten af 30 grader. Dog stadig en god idé med solcreme, hvis du skal derhen.«

»Ligesom i Sydspanien og Syditalien kommer vi også til at se høje temperaturer ved Sortehavet. Et godt stykke over 30 grader skal du være forberedt på, hvis du skal derhen.«

Hvis du er en af de danskere, der enten er i gang med – eller planlægger – ferie i Danmark, skal du væbne dig med tålmodighed. Der går lidt tid, før vi får de samme fine temperaturer, som vi har haft i løbet af startsommeren.

»Vi skal nok ind til anden del af august, før vi får den 'rigtige' sommer tilbage. Indtil da bliver det typisk dansk vejr,« afslutter Trine Pedersen.