Snemænd. Kælketure eller bare en rask gåtur i et snedækket landskab.

Er du typen, der drømmer om en hvid jul, så tyder det på, at du i hvert fald får dét juleønske opfyldt i år.

Vi får nemlig ikke bare en coronajul med restriktioner og fare for isolation og sygdom.

Det tegner også til at blive hvid jul for de fleste.

»Et system fra Skotland er på vej mod Danmark, og det bringer sne og slud med sig mange steder. Nedbøren kommer i formiddag i den sydvestlige del af landet og breder sig til det meste af landet i eftermiddag. De fleste steder vil der være en god portion hvidt i.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, og han forventer, at der vil falde tre til fem centimeter sne de fleste steder.

Men meteorologerne taler først om landsdækkende hvid jul, når 90 procent af landet er dækket af en halv centimeter sne om eftermiddagen 24. december.

Og det er endnu lidt usikkert, om det bliver tilfældet.

Der bliver mulighed for både en kælketur eller at lave en snemand i juleferien. (Arkivfoto) Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Vis mere Der bliver mulighed for både en kælketur eller at lave en snemand i juleferien. (Arkivfoto) Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

»Jeg vil tro, at det bliver tæt løb om, hvorvidt vi kan tale om hvid jul eller ej,« siger han.

DMI melder om »rigtig god chance for hvid jul« i den nordlige, midtvestlige og østlige del af Jylland og store dele af Sjælland og på Bornholm.

I det sydvestjyske, sydøstjyske, på Fyn, Sydsjælland og øerne melder de om »god chance for hvid jul.«

Endelig er der »ikke så god chance for hvid jul« i Sønderjylland og på dele af Lolland og Langeland.

»Det afhænger af, hvor meget regn der kommer og fjerner sneen. Så måske bliver det ikke landsdækkende hvid jul,« siger han.

Du kan se mere om, hvor god chancerne er for hvid jul på DMIs hjemmeside.

Vind kommer der ikke meget af, men det bliver koldt. Omkring frysepunktet i dagtimerne.

Som altid kaster vi også lige et kig på det lokale vejr i landet fire største byer:

Aalborg

Nordjyderne er ifølge meteorologen nok dem, der ender med at få mindst sne, selvom bygerne begynder her.

»Sneen begynder i Aalborg og Aarhus, og efterhånden følger Odense efter, mens vi skal hen på eftermiddagen, før det begynder at sne i København,« siger Thomas Larsen og tilføjer:

»Til gengæld begynder bygerne så at tynde ud i Aalborg i løbet af dagen.«

Han forventer, at der falder to til tre centimeter sne i Aalborg. Temperaturerne begynder på et par plusgrader, men hen mod aften bliver det koldere og kommer under frysepunktet.

Aarhus

Aarhusianerne får – som nævnt – også sne først på dagen.

Klaus Larsen forventer, at det bliver til omkring fire til fem centimeter. Temperaturerne kommer til at ligge omkring frysepunktet.

Odense

H.C. Andersens fødeby kan altså allerede i formiddagstimerne glæde sig over sne fra oven.

Odense er da også den af de fire største byer, der vil få mest sne, forventer Klaus Larsen.

Her kan der falder »et par centimeter mere« end i Aarhus og København.

København

Sneen når først til hovedstaden i løbet af eftermiddagen, men den vagthavende meteorolog forventer, at det ender med fire til fem centimeter sne, inden dagen er omme.

Det betyder naturligvis også, at trafikanterne skal forvente sne- og isglatte veje og køre forsigtigt, understreger meteorologen.

Langt det meste af den sne, der kommer lillejuleaften, vil stadig dække landet selve juleaften, men Klaus Larsen tøver alligevel med at love landsdækkende hvid jul:

»Det afhænger meget af, hvor meget regn, der kommer i den sydlige del af landet torsdag eftermiddag,« siger han og lover alligevel, at rigtig mange af os vil opleve det som en hvid jul.

De kommende dage bliver i øvrigt med en del sol og altså sne, der bliver liggende.

»Der bliver rig mulighed for at få motioneret julemaven i et solbeskinnet og snedækket landskab,« siger han.