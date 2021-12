Det var en historie, der næsten ikke var til at bære, da det tirsdag kom frem, at et Kirkens Korshær-værested i Kongens Lyngby var blevet udsat for indbrud, og 70 udsatte fik stjålet deres julegaver.

Både gæster og ansatte hos værestedet Paradiset i Kongens Lyngby var chokerede og ulykkelige over det tarvelige indbrud.

Men nu er den lokale fodboldklub sammen med en sponsor kommet dem lidt til undsætning. Det skriver klubben onsdag på Facebook.

»Vores hovedsponsor V8 Construction A/S har doneret 60 gaver fra Lyngby Shoppen som plaster på såret. De blev i dag afleveret på værestedet til stor glæde,« skriver klubben og pointerer, at deres klub-merchandise nok ikke gør det helt.

Nye gaver er sendt til de udsatte på værestedet. Foto: Lyngby Boldklub. Vis mere Nye gaver er sendt til de udsatte på værestedet. Foto: Lyngby Boldklub.

Derfor rækker den ud efter sine fans i jagten på at opfylde en masse af de personlige ønsker, de udsatte har.

På Facebook er en liste med ønsker derfor skrevet op, og mange strømmer til for at yde hjælp.

Blandt andet har Lyngby- og den tidligere landsholdsspiller Andreas Bjelland købt fire af ønskerne, mens flere har doneret penge – heriblandt en badeklub, der vil give 5000 kroner.

Så bliver det nok alligevel en god jul for værestedet Paradiset.