Gaver, der skulle gå til mennesker, som ikke har til dagen og vejen.

Det var, hvad der blev stjålet hos værestedet Paradiset i Kongens Lyngby, hvor der i weekenden har været ubudne gæster.

»Det er usselt og helt vildt tarveligt. Tænk sig at stjæle fra dem, der i forvejen ikke har nogen ting. Hvor lavt kan man synke?« spørger Eva Tufte.

Hun er daglig leder af Paradiset i Kongens Lyngby, et værested under Kirkens Korshær.

Selvom gaverne nu er væk, skal værestedet stadig holde jul for 35 personer og julestemningen prøver de at bevare.

Og her var de i weekenden udsat for et indbrud. Det skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

»En medarbejder ringede til mig, da hun hørte om indbruddet, og hun græd. Det er så svært at forstå, og man bliver ked af det,« siger Eva Tufte.

Der blev nemlig stjålet ti poser fyldt med julegaver. Gaver, som udsatte mennesker har ønsket sig og set frem til lige siden den forrige jul.

»Der var én gave til hver, som var en gave, de har ønsket sig. Og for manges vedkommende er det altså kun den ene gang om året, at de får en helt ny ting,« forklarer Eva Tufte.

Derfor har både værestedets gæster og ansatte været chokerede og ulykkelige over indbruddet.

Og det kan mærkes i det, der ellers altid føles som 'paradiset':

»Jeg har aldrig før oplevet, at der har været dårlig stemning. Vi har det altid dejligt her, og stemningen er altid god. Men her har været mærkværdigt stille, fordi folk har været chokerede,« siger Eva Tufte.

Ud over julegaverne til de udsatte mennesker blev alle julegodterne også stjålet.

Foto: Privat.

Men selvom både julegaver- og godter nu er væk, forsikrer hun om, at det altså bliver jul i Paradiset.

»Vi er 35 mennesker, der skal holde juleaften her. Og jul, det bliver det altså. Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde fast i julestemningen.«

Så hvis du har lyst til at bidrage til julestemningen, kan du lægge vejen forbi Toftebæksvej i Kongens Lyngby og eksempelvis donere pebernødder, Bridge-blanding, brunede kartofler eller julemedister. Det vil Paradiset tage imod med kyshånd.

Eva Tufte har desuden heller ikke opgivet håbet om at skaffe nye julegaver til værestedets besøgende, så man kan også donere penge via MobilePay til nummeret 484591.