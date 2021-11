Det grå og kedelige novembervejr har i den grad fået tag i Danmark.

For der er ét ord, der går igen i dagens vejrudsigt fra DMI, uanset hvor i landet man kigger hen: Nemlig gråt!

»Det må man sige. Der ligger en koldfront hen over landet, som giver os mange skyer og regn af og til,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, onsdag morgen.

Så der er god grund til at finde din indre Pia Raug og nynne 'Regnvejrsdag i november.'

Vejrguderne har nemlig i den grad sørget for at male dagen grå.

Det vil med andre ord sige gråt og skyet i hele landet.

Klaus Larsen forklarer, at regnen begynder i den nordvestlige del af landet og i løbet af dagen trækker mod syd og øst.

»Det bliver en grå forestilling. Regnen bevæger sig stille og roligt mod sydøst,« siger han og kommer dog med en smule trøst:

»Det er ikke heldagsregn, men der kommer lidt af og til.«

Temperaturerne kommer til at ligge til den lune side – lige over ti grader – men det vil også blæse en smule, og det gør indtrykket af dagens vejr lidt mere surt, fortæller meteorologen:

»Man skal nok have noget vindtæt på, før det vil føles behageligt.«

Faktisk er der kun enkelte steder i landet, der vil få et kig til solen onsdag. Og det er den nordligste del af Jylland.

Det bringer os videre til et kig på vejrvariationerne i de fire største byer:

Aalborg

Vil du gerne se solen og undgå for meget blæst, så er det i den nordjyske hovedstad, du skal befinde dig onsdag. Aalborg er nemlig den af de fire metropoler, der får det bedste vejr. Det er også her, der kommer mindst vind.

»Dagen starter med regn af og til, men måske kan nordjyderne være heldige at få lidt sol ud på eftermiddagen,« siger Klaus Larsen.

Temperaturer omkring 12 til 13 grader.

Aarhus

I Smilets By er der ikke meget at grine af onsdag. Også her begynder dagen med »sporadisk regn.«

DMI forventer dog, at aarhusianerne får tørvejr ud på eftermiddagen, men resten af dagen vil også være grå og skyet.

Temperaturer mellem 11 og 12 grader.

Odense

På Fyn og i Odense starter dagen tørt, men skyet, men det er blot et spørgsmål om tid, før regnen kommer, forklarer Klaus Larsen.

Temperaturerne kommer også her til at ligge på 11 til 12 grader.

København

Onsdagens vejr i hovedstaden kommer ifølge Klaus Larsen til at ligne fynboernes en del. Måske ikke med helt så meget regn, men også skyet og gråt.

Temperaturer vil også her lige på den anden side af ti grader.

Og selvom den vagthavende meteorolog trøster med, at det grå og triste novembervejr ikke varer ved til evig tid, så må vi nok forberede os på flere overskyede, blæsende og våde dage.

»Det er jo ved at være sent på året,« siger Klaus Larsen.