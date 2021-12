»Hvem tager ansvar for det her?«

Sådan spurgte Instagram-brugeren 'autentiskmor' i fredags, da hun til sine over 2.500 følgere delte en historie om vaccinernes 'skjulte bivirkninger'.

Historien handler om, at der på Roskilde Sygehus angiveligt skulle ligge ti personer i 30-års-alderen, der alle er blevet ramt af hjertehindebetændelse efter at have fået et vaccinestik.

Derudover lyder det også, at lægerne på det sjællandske hospital bliver truet til ikke at fortælle sandheden om disse ti personer, og at de derfor ikke skriver det i sygejournalerne.

Historien er én blandt flere vaccinekritiske fortællinger, der spredes med lynets hast på de sociale medier, og derfor har B.T. sat sig for at undersøge to af de mest centrale.

De ti personer, der ifølge historien har fået hjertehindebetændelse af vaccinen, skulle altså være indlagt på Roskilde Sygehus, men hos det sjællandske hospital kan man uden at tøve afvise historien.

»Vi har ingen patienter indlagt med hjertehindebetændelse på Roskilde Sygehus, så vi kan afvise historien,« lyder det fra Region Sjællands pressevagt.

Pressevagten understreger desuden, at hospitalet på intet tidspunkt de seneste to år har haft ti patienter med hjertehindebetændelse indlagt på samme tid.

Man tilser på sygehuset i gennemsnit én patient om måneden med diagnosen hjertehindebetændelse, og her er der tale om patienter med forskellige årsager til betændelsen.

I kommentarsporet til billedet fra 'autentiskmor' er der flere, som sætter spørgsmålstegn ved historiens ægthed, men samtidig også en del, der tager den for gode vare.

'Autentiskmor' ønsker dog ikke at medvirke i et interview.

Et andet vaccinekritisk opslag, der er blevet delt igen og igen, påstår, at der har været tusindvis af vaccinerelaterede dødsfald i Danmark.

Opslaget tager udgangspunkt i en aktindsigt fra Statens Serum Institut, hvor instituttet har fremlagt dødsfald i en perioder efter vaccine.

Mere præcist viser tallene, hvor mange personer der er døde inden for 60 dage efter at have fået de to vaccinestik, og tallet er over 5.000 danskere.

Men spørger man Statens Serum Institut, er der tale om decideret falsk information, når man konkluderer en sammenhæng mellem dødstallet og vaccinerne.

»Tallet ser sådan ud, fordi ingen i Danmark lever evigt, og folk dør praktisk talt hele tiden. Så når man vaccinerer næsten hele befolkningen, vil nogen dø i tiden efter vaccinationen, men det har intet med vaccinerne at gøre,« siger overlæge Anders Koch, der arbejder på Statens Serum Institut, og uddyber:

»Man kunne også have skiftet vacciner ud med et glas mælk, og så ville man få et stort dødstal for folk, der har mistet livet efter at have drukket mælk. Det er sådan, dette tal er trukket, og derfor er der ingen årsagssammenhæng.«

Han understreger derudover, at man hos Statens Serum Institut er både kede af misinformationen, og at man bliver skudt en række motiver i skoene.

»Vi er enormt kede af, at denne misinformation bliver spredt, for den har ingen gang på jorden. Os bekendt er ingen døde af vaccinen, så det er selvfølgelig problematisk, at man skriver, der har været 5.600 vaccinerelaterede dødsfald,« siger Anders Koch og fortsætter:

»Selvfølgelig ville vi være åbne, hvis vaccinen var farlig. Hvad skulle vores interesse være i det modsatte? Vi er super opmærksomme på bivirkninger, og vi er uddannet til, at intet må skade mere, end det gavner, så jeg kan godt mane den mistanke i jorden.«