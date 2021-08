Hvis de på det seneste har været lige lovlig træt af skyer, regn og mellemliggende temperaturer, så har DMI en god nyhed til dig.

Solen kigger nemlig frem flere steder i landet i løbet af de næste dage, og den har lidt mere varme med sig.

»De kommende dage tegner pæne, mere sommerlige end hvad vi har set det sidste stykke tid,« siger Anja Bodholdt, vagthavende ved DMI.

Og i dag, onsdag, vågner mange op til solskin.

Det afhænger selvfølgelig lidt af, hvor du bor. Den sydlige del af Jylland og Sjælland, skal vente til hen på eftermiddagen, før de sidste skyer forsvinder, og solen også viser sig her, men resten af landet mærker varmen noget tidligere.

»Der, hvor der bliver varmest, bliver det 22, måske 23 grader. Ellers de fleste steder omkring 21-22 grader,« siger Anja Bodholdt.

I de områder, hvor skyerne først giver plads til solen til eftermiddag, bliver det lige et par grader køligere. Omkring 18 til 19 grader.

Det kan dog føles en smule varmere, fortæller Anja Bodholdt, for der er næsten ikke noget vind i dag.

»Og det skyldes jo, at der er et højtryk på vej, så det kommer til at føles relativt lunt,« siger hun til B.T.

I morgen, torsdag, bliver det kun bedre.

»Vi lader op til i morgen, hvor det nok bliver endnu bedre plads til solen hele dagen.«

Men så er det også ved at være slut. For hen mod weekenden kommer der en front med regn.

»Vi får et par gode dage nu her, men lørdagen og søndagen ser ikke for gode ud,« siger Anja Bodholdt.