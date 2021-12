Her to dage før juleaften er det ikke bare and, steg og gaver, vi må vente på lidt endnu.

Også julesneen holder sig på standby for en stund.

Fra DMI lyder det dog, at »lokal hvid jul skal det nok blive.«

Inden vi når så langt, må vi altså væbne os med tålmodighed. For vi har nemlig udsigt til »en onsdag med lidt af hvert.«

Sådan beskriver vagthavende meteorolog Anna Christiansson dagens vejr.

Hun melder nemlig om både skyer, byger og en lille smule sol.

»Det bliver mest skyet. Måske vil nogen være heldige at få lidt sol, men det bliver det skyede vejr, der bliver dominerende i dag.«

Temperaturerne kommer til at ligge mellem frysepunktet og fem graders varme, og vinden bliver svag til jævn.

Vi får en grå, skyet og måske også lidt sjappet onsdag, melder DMI. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Vi får en grå, skyet og måske også lidt sjappet onsdag, melder DMI. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

København

Hovedstaden er den af landets fire største byer, som får størst chance for sne onsdag.

»I de østlige egne vil der komme byger hele dagen, og i København vil de falde som sne og slud,« forklarer Anna Christiansson.

»Jo længere mod øst, man kommer, jo større bliver chancen for sne i dag,« tilføjer hun.

Ellers forklarer hun, at det er lidt samme vejrtype, der præger landets fire metropoler.

Odense, Aarhus og Aalborg

»Jeg tror, de byer får nedbør som regn eller slud,« siger meteorologen.

»Der er ikke de store forskelle på, hvordan vejret bliver rundt omkring i landet i dag. Det er bare nedbørsformerne, der vil variere,« siger hun.

»Men ingen af de fire største byer skal regne med at få solen at se.«

Torsdag morgen og frem til middag juleaftensdag kommer et lavtryk og et frontsystem ind over landet, som giver både regn, slud og sne.

Selvom DMI ikke forventer den såkaldte landsdækkende hvide jul, hvor mere en 90 procent af landet er dækket af mindst en halv centimeter sne juleaftensdag om eftermiddagen, så er der som antydet gode chancer for »lokal hvid jul.«