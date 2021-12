Det så dramatisk ud, da Althea Reinhardt i VM-semifinalen mod Frankrig fik en bold skudt lige ansigtet. En situation, som blev fanget af en skarp fotograf.

Siden er billedet gået viralt, og nu er det også at finde på Christiania som et graffitimaleri.

Det er en nyopstartet instagram-profil under navnet 'densortemink', der står bag kunstværket. Personen bag profilen ønsker ikke at stå frem med navn, men B.T. er bekendt med personens identitet.

»Den sorte mink er et anonymt projekt, hvor jeg som kunstner, synes det kunne være sjovt at lave memes om til Street Art,« fortæller personen bag profilen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Den sorte mink (@densortemink)

»'Densortemink' skal ses som det her lille dyr, der går rundt og laver en masse irriterende spas og løjer,« lyder det videre.

Ideen til at genskabe netop det billede kom efter, at vedkommende havde set fotoet i nyhederne og rundt omkring på de sociale medier.

På billedet skal bolden symbolisere den udbredte og dominerende omikronvariant, mens Althea Reinhardt forestiller juleaften.

»Hun får bolden lige i smasken, og det synes jeg, man kan sætte i forbindelse med den situation, vi alle er ramt af lige nu. Omikron har gjort, at mange af os skal isolere os til jul og ikke kan være sammen med vores familier. Den har ødelagt julestemningen. Det er noget, som jeg tror, at både jeg og andre kan relatere til.«

Althea Reinhardt blev ramt i hovedet i starten af første halvleg. Foto: Beate Oma Dahle Vis mere Althea Reinhardt blev ramt i hovedet i starten af første halvleg. Foto: Beate Oma Dahle

At det oprindelige ikoniske billede siden har fået massiv opmærksomhed og er blevet delt rundt omkring på diverse sociale medier, har Althea Reinhardt taget i stiv arm og med et stort smil.

»Jeg har grebet den og grint af det selv. Min veninde har sendt et meme. Ja, jeg er allerede blevet til et meme. Hun var også hurtig til at sige: 'Sorry, men det er lidt sjovt'. Det kan man bare grine lidt af,« fortalte målvogteren tidligere til B.T.

»Det er et ekstremt flot foto. Jeg vidste ikke selv, det så sådan ud, så det var også meget fint at se udefra,« lød det videre.

Den nyoprettede instagramprofil har i skrivende stund 134 følgere, hvor der indtil videre er postet tre opslag. Og målet er, at der skal komme mange flere til.

»Målet er selvfølgelig at skabe noget, der går viralt og komme ud med nogle budskaber,« afslutter skaberen af profilen.