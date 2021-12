Kør forsigtigt, hvis du tager bilen eller cyklen på arbejde onsdag morgen.

DMI advarer nemlig om, at der er risiko for sne- og isglatte veje mange steder.

Også Vejdirektoratets trafikkort vidner med sin udbredte blå farve om, at der er god grund til at tage den med ro i trafikken.

»Der er risiko for rimglatte eller isglatte veje i hele landet,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Anna Christiansson.

»Flere steder falder der nedbør, og vejbanerne er kolde, og det kan give isglatte veje,« siger hun og tilføjer, at der på det nordøstlige Sjælland også falder lidt sne i morgentimerne.

Det giver risiko for sneglatte veje.

»Man skal helt klart køre forsigtigt. I hele landet er der risiko for pletvis glatte veje.«

I løbet af dagen stiger temperaturerne lidt, og det vil også forbedre situationerne på vejene, forklarer meteorologen.

»Men det kommer til at tage lang tid. Det er bedre at holde sig til, at vejene sikkert er glatte, når man kører ud.«