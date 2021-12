Træthed, voldsomme tømmermænd på sofaen og bestilling af snasket fastfood.

Det er tre elementer, som rigtig mange danskere forbinder med 1. januar efter en lang og vild nytårsfest. Men den populære DR-kommentator Henrik Liniger har et helt andet forhold til årets første dag.

Siden 2003 har han nemlig kommenteret skihop fra Garmisch-Partenkirchen i Tyskland. Men i 2022 kan den 48-årige kommentator starte året ligesom resten af Danmark.

Efter 60 år har DR mistet rettighederne til nytårstraditionen. Og det har Henrik Liniger det faktisk okay med, fortæller han i et interview med B.T.

Henrik Liniger har lavet skihop den 1. januar 15 gange siden 2003. Foto: Privat/Instagram. Vis mere Henrik Liniger har lavet skihop den 1. januar 15 gange siden 2003. Foto: Privat/Instagram.

»Jeg er da ærgerlig over, at vi ikke længere har rettighederne. Men på den anden side kan jeg nu holde et almindeligt nytår, hvor jeg måske kan være oppe helt til klokken 2. Det bliver også sjovt at prøve,« siger han og fortsætter:

»Jeg havde gerne lavet skihop igen, men nu bliver det en oplevelse at kunne holde nytår uden at skulle tænke på arbejde. Det er min familie også glade for.«

Den alsidige sportsjournalist er vant til at fejre nytår alene i det sydtyske uden fest, familie og champagne. Ofte har han været i dyb søvn, når året er skiftet.

»Det er med kvalifikationshop 31. december med efterfølgende forberedelse. Det betyder, at jeg hører Dronningens nytårstale og er færdig med at arbejde omkring klokken 20. Jeg plejer at sove lige efter midnat, og det er også sket, jeg er faldet i søvn inden, fordi jeg har villet sove igennem,« siger han og fortsætter:

»Nytårsaften betyder ikke så meget dernede. Jeg bliver i hvert fald ikke vækket af festglade mennesker om natten. De ved godt, at 1. januar er den vigtige dag. Derfor er der også gang i ølboderne klokken 10.30. Det er meget sjovt og nok det eneste sted i Europa, hvor der er fest på årets første dag.«

Henrik Liniger tilføjer, at det har været lidt forskelligt, om familien har været med i Tyskland eller ej. Og så føler han sig privilegeret over at have haft kommentatoropgaven i så mange år.

»Man skal huske, at der er mange mennesker, som arbejder 1. januar. Det har været en stor glæde at kunne ønske danskerne et glædeligt nytår på DR Sportens vegne.«

Siden 1959 har DR hvert år sendt skihop fra Garmisch-Partenkirchen – med undtagelse af 2008 på grund af besparelser. Allerede året efter var konkurrencen dog tilbage hos Danmarks Radio.

Henrik Liniger kommenterer eksempelvis også fodbold, håndbold og OL på DR. Foto: Privat/Instagram. Vis mere Henrik Liniger kommenterer eksempelvis også fodbold, håndbold og OL på DR. Foto: Privat/Instagram.

Skal du se med 1. januar, når Nent sender skihop fra Tyskland?

»Ja. Jeg kommer helt sikkert til at se det. Så bliver det spændende, om det bliver på danskernes måde med at tage en lur på sofaen undervejs. Det vil i så fald være første gang, men jeg er helt sikkert vågen til finalen.«

Men selvom den kendte DR-kommentator nu ikke skal guide danskerne igennem skihop på årets første dag, så bliver det ikke en helt vild nytårsaften.

»Nu må vi se, hvor mange vi skal samles. Coronavirus sidder i baghovedet. Men det bliver ikke til den lyse morgen, da der er børn, som vågner tidligt. Og min søn har fødselsdag 2. januar, så vi skal hurtigt videre til den næste fest,« siger Henrik Liniger afsluttende.