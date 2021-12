Er du vant til at pleje dine nytårstømmermænd 1. januar med skihop fra Garmisch-Partenkirchen på DR?

Så kommer du i 2022 til at skifte kanal, for den elskede nytårstradition bliver nemlig fremover sendt på Nordic Entertainment Groups (Nent) kanaler.

Det bekræfter DR over for B.T.

»Det er ærgerligt at sige farvel til en lang tradition, men sådan er vilkårene nu engang på markedet for sportsrettigheder. Vi glæder os til gengæld til at vise masser af spændende konkurrencer fra årets største vintersportsbegivenhed, vinter-OL i Beijing,« siger Jan Rosendal, der er chefkonsulent i DR og står for indkøb af sportsrettigheder.

Dermed mister kanalen rettighederne til det populære skihop, som ellers har været en fast del af DR's programflade på årets første dag i over 60 år.

Ifølge Jan Rosendal har DR ikke haft mulighed for at købe de ønskede rettigheder, da Nent selv har ønsket at vise konkurrencen på egne tjenester.

Nent oplyser i en mail til B.T., at den traditionsrige nytårskonkurrence i stedet vil blive sendt på streamingtjenesten Viaplay 1. januar.

Siden 1959 har DR hvert år sendt skihop fra Garmisch-Partenkirchen – med undtagelse af 2008 på grund af besparelser.

Allerede året efter var konkurrencen dog tilbage hos Danmarks Radio.

Den legendariske DR-vært Niels Christian Niels-Christiansen stod i adskillige år for kommenteringen af konkurrencen nytårsdag, indtil han gik på pension.

Sidenhen er det primært Henrik Liniger har tegnet sig for størstedelen af kommenteringerne fra skihopbakken i Tyskland.

Hele 15 gange har den mangeårige sportskommentator siddet bag mikrofonen, når der har været skihop fra det tyske skisportssted.

Skihopkonkurrencen er ekstremt populær i Danmark, hvor hundredtusindvis af danskere som regel sidder klistret foran skærmen på årets første dag.