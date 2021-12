Hvis der er noget, der kan få håndboldeksperter op af stolen, så er det et All Star-hold.

For som traditionen byder, bliver der hvert år sat et officielt hold af slutrundens bedste spillere kåret af Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Og søndag var da heller ingen undtagelse ved VM i Spanien, efter Danmark havde sikret sig en medalje for første gang i otte år.

Problemet var bare, at All Star-holdet ifølge TV 2's håndboldkommentator Bent Nyegaard var ramt helt ved siden af.

Sandra Toft (tv.) og Althea Reinhardt. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft (tv.) og Althea Reinhardt. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge den populære kommentator var det blandt andet ikke Sandra Toft, der skulle have været kåret til slutrundens bedste målvogter. Det var i stedet en anden dansker.

»Faktum er, at Althea Reinhardt har stået fuldstændig fantastisk og bedre end Toft. Jeg synes, det er helt urimeligt ikke at anerkende hendes præstation ved at give hende den hæder,« siger han til TV 2 Sport.

Bent Nyegaard forklarer videre, at det ikke giver mening, at IHF år efter år sørger for at gøre alle glade ved at udvælge spillere fra de fire bedst placerede hold.

Sandra Toft er eneste dansker på det kritiserede All Star-hold, som ser ud som følger:

Målvogter: Sandra Toft (Danmark)

Venstre fløj: Coralie Lassource (Frankrig)

Venstre back: Henny Reistad (Norge)

Playmaker: Grace Zaadi (Frankrig)

Højre back: Nora Mørk (Norge)

Højre fløj: Carmen Martín (Spanien)

Streg: Pauletta Foppa (Frankrig)

Danmark sikrede sig søndag eftermiddag sin første medalje i otte år, da de i sikker stil slog de spanske værter med 35-28.

Senere var det så Norge, der kunne lade sig hylde som verdensmestre efter en sejr på 29-22 over Frankrig.