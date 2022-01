Efter nogle lune dage henover nytåret vender kulden tilbage.

Og med den følger risiko for, at nedbøren vil falde som sne – især i en landsdel.

»Uha, dagen starter med byger, der kan være med både sne, slud og hagl,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Larsen.

Der vil ikke komme store mængder nedbør, men nok til at det kan påvirke morgentrafikken.

Især i Nordjylland.

»Jo længere vi kommer mod nord, desto større er muligheden for, at nedbøren vil falde som sne,« siger Klaus Larsen.

I resten af landet kan nedbøren falde som slud eller hagl.

Ud på eftermiddagen kommer der imidlertid et mindre vejrskifte.

Vinden drejer til nord og nordvest, og der kommer opklaring nordfra.

»Bygerne bliver færre, og der er mulighed for, at vi får solen at se igen,« siger den vagthavende meteorolog.

Varmere bliver det imidlertid ikke. Tværtimod.

For vinden vil være tiltagende og nå op på kulingstyrke ved kysterne.

»Det vil føles temmelig koldt derude i dag,« siger Klaus Larsen og tilføjer, at chillfaktoren vil få det til at opleves som værende lige under frysepunktet, når du bliver udsat for vinden.

Det gælder i hele landet, men som du kan se herunder, er der visse forskelle på, hvordan denne januaronsdag vil blive rent vejrmæssigt i de fire største byer.

Aalborg

»Her er der risiko for snebyger først på dagen,« siger Klaus Larsen.

Temperaturen er fra morgenstunden omkring de tre grader, men i takt med at vinden drejer i nordvest og vil tiltage, falder nålen på termometeret ned til kun en eller to grader over frysepunktet.

Aarhus

»Det bliver mere blæsende end i Aalborg,« siger Klaus Larsen og tilføjer, at vinden bliver frisk – ved kysten op til kuling.

Odense

Hvor aalborgenserne vil opleve, at temperaturen falder i løbet af dagen, sker det stik modsatte i den fynske hovedstad.

Let til frisk vind og temperaturer på op til fire grader i løbet af dagen.

København

»Det klarer op i løbet af dagen, og København er den af de største byer, der får færrest byger,« siger Klaus Larsen.

Det bliver også en anelse mindre blæsende i hovedstaden.