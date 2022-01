»Om to måneder har vi vores normale liv igen.«

Således står det i hvert fald skrevet i flere europæiske medier, efter Tyra Grove Krause, der er faglig direktør i Statens Serum Institut, gæstede Go' Morgen Live-studiet mandag.

Her skulle coronaeksperten blandt andet tale om, hvorvidt den dominerende coronavariant, omikron, på sigt vil kunne hjælpe danskerne i 2022. Og meldingen fra morgenfjernsynet var opløftende.

Til spørgsmålet om, hvor længe coronavirussen ville have en afgørende indflydelse på danskernes liv, lød svaret nemlig:

»Det tror jeg, den kommer til have de næste to måneder, og så håber jeg, at smitten vil begynde at klinge af, og vi får vores normale liv tilbage.«

En kommentar, der i den grad har vakt opsigt og begejstring – både blandt danskerne – men også langt udover landegrænserne, tydeligvis.

Tirsdag morgen havde danske Tyra Grove Krause nemlig ramt forsiden på adskillige europæiske medier, heriblandt på Tysklands største tabloidavis 'Bild' med ordene:

»Dansk topekspert giver os corona-håb: 'Om to måneder vil vi have vores normale liv tilbage'.

Her kunne man ikke bare se Tyra Grove Krauses navn, men også hendes ansigt, ved siden af de opmuntrende ord.

Hej @TyraGroveKrause, du er topnyhed i Tysklands største tabloidavis @BILD. Hvor din #Omikron-forhåbning på TV2 er omskrevet til det kategoriske “om to måneder har vi fået vores normale liv igen.” https://t.co/1FgO0lMwfT pic.twitter.com/zSaDDkT2Vz — Michael Reiter (@reiterberlin) January 4, 2022

Men ikke nok med, at nyheden var nået til vores naboland, så kunne SSI-direktøren og hendes opsigtsvækkende prognose ligeledes findes i franske medier, som bfmtv, samt i den store engelske avis Daily Mail.

For også her blev det fremhævet, at »omikronvarianten bringer en ende på pandemien indenfor de næste to måneder.«

I Go' Morgen Danmark-udsendelsen begynder Tyra Grove Krause prognosen om den måske snart afsluttede pandemi med en undersøgelse fra Statens Serum Institut.

Her lyder instituttets resultater nemlig på, at der kun er halvt så stor risiko for indlæggelser, hvis man er blevet smittet med omikronvarianten modsat deltavarianten.

Hun understreger dog, at vi først skal igennem en »hård januar«, hvor smittetallene for alvor topper, hvorefter de så vil begynde at falde igen i løbet af februar.

»Men vi skal anstrenge os i januar, for den bliver hård at komme igennem,« fortæller hun med henvisning til, at danskerne stadigvæk bør følge de smitteforebyggende tiltag, såsom at holde afstand og spritte af.

B.T. har været i kontakt med Statens Serum Institut i forsøget på at få en kommentar fra hovedpersonen, hvis navn og ansigt pludselig dukker op i udlandet. Det har ikke været muligt.