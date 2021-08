I aften kommer du til at bøvle med at holde fast i din paraply.

Men ikke desto mindre bliver den rigtig god at have med sig.

Især hvis du bor på Bornholm, Nordøstsjælland eller i københavnsområdet, hvor der, for at bruge Henning Gisseløs, vagthavende metrolog ved DMI, egne ord »er godt gang i den.«

Og netop på Bornholm, Nordøstsjælland og i hovedstadsområdet er der også et varsel ude om kraftig regn indtil midnat, ligesom der også kan komme skybrud, og det har fået Nordsjællands Politi til at komme med en opfodring på Twitter

DMI Varsler om kraftig regn flere steder i Nordsjælland.

Vær opmærksom på vejene, hold god afstand og kør forsigtigt. — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) August 17, 2021

I resten af landet står den på en god omgang byger. De bliver ikke kraftige, men som Henning Gisselø siger til B.T, »så kommer der selvfølgelig lidt vand ud af dem.«

Derfor er det nok en meget god idé at nuppe paraplyen med, hvis du skal ud at kigge på stjernerne, som i aften bliver nemme at se, da det ikke er overskyet.

Men paraplyen bliver derimod ikke nem at holde fast i. For det bliver i hele landet ret blæsende.

Henover natten klinger de kraftige byger, der henover aftenen hager Bornholm, Nordøstsjælland og hovedstadsområdet.

Men hvis du venter på det dejlige sommervejr, så skal du vente længe endnu. For heller ikke de næste par dage står på sommervejr, selvom kalenderen siger august.