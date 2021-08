2. oktober skal du sørge for at give dine livvagter ekstra løn.

Sådan lød det i et af de breve, som tirsdag blev fremlagt i Retten i Randers.

Brevet er et af mange, som Inger Støjberg har modtaget fra en 67-årig pensionerede lærer fra Østjylland.

Det var også en meget undskyldende og lavmælt mand, som tirsdag formiddag var mødt op i byretten, hvor han skulle sidde ansigt til ansigt med den tidligere udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, som han gennem mange år har chikaneret via breve og Facebook-beskeder.

»Det hele er min skyld, og jeg er frygtelig ked af det. Jeg vil gerne sige undskyld for det, jeg har gjort,« lød det fra den 67-mand, efter anklagemyndigheden havde læst anklageskriftet op.

Den 67-årige erkendte sig skyldig i, at han i en periode på omkring fire år – fra 2016 til 2020 – havde sendt mindst 84 beskeder via Messenger og 11 breve, blandt andet til Støjbergs private adresse, med trusler. Nogle så grove, at der var tale om dødstrusler.

Beskederne blev sendt i en periode, hvor han blandt andet arbejdede som lærer på en sprogskole og var en del af en kulturklub i Aarhus Vest, hvor unge kan komme, snakke og læsse deres frustrationer af.

»I samme periode ser jeg en politiker, der fejrer at livet er gjort vanskeligere med en stor kage og et smil på læben, hvilket er voldsomt svært for mig at se på, når jeg samtidig hele tiden konfronteres med borgere, der har det rigtig svært,« forklarede han i retten.

Inger Støjberg foran pressen efter forberedende møde om rigsretssag mod Inger Støjberg i Landstingssalen på Christiansborg i København, fredag den 25. juni 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Efter retsmødet havde været i gang i lidt over en time, blev Inger Støjberg med en livvagt i hælene ført ind i retssalen for at vidne. Den lyshårede 67-årige mand fulgte hende med blikket.

Hænderne gik nu fra at fumle nervøst med en blyant til korslagte arme.

Støjberg blev blandt spurgt ind til, om der er en personlig relation mellem dem.

Det er der ikke, lød det fra hende. Og hun mente heller ikke, at hun ved at svare på to af beskederne fra den 67-årige skulle have optrappet til konflikt.

Han sætter konkret dato på, hvornår han vil slå mig ihjel. Inger Støjberg, løsgænger i Folketinget

Efter retsmødet, hvor den 67-årige blev idømt tre måneders ubetinget fængsel, fortæller Støjberg, at selv om hun ugentligt og nogle gange dagligt modtager chikanerede beskeder fra folk, så er det første gang, hun har valgt at melde det til politiet.

Årsagen er ifølge hende, hans tidligere profession, hvor han blandt andet har haft med uledsagede flygtningebørn at gøre.

»Han skriver til mig på et tidspunkt, at han på ingen måde lægger skjul på sit had til mig, og på den måde er han jo også med til at opile dem. Det er dybt problematisk,« siger Støjberg.

Alligevel gik hun ikke til politiet, da de første beskeder fra den 67-årige, ifølge hende, allerede i 2013 tikkede ind på Facebook.

Hvad er det, som bliver det udslagsgivende for, at du vælger at gå til politiet og anmelde det?

»Det er, at han sætter konkret dato på, hvornår han vil slå mig ihjel,« siger hun.

Det sker i et brev, som Støjberg modtager den 15. august sidste år på Christiansborg.

'2. oktober må du hellere give dine livvagter ekstra løn. Du er det største svin. Du er den største racist i DK – du er nazist. Du er den ledeste kælling. Du går direkte mod en langsom og meget smertefuld død,' stod der blandt andet i brevet, som hun modtag.

Ifølge den 67-årige er brevene skrevet sammen med tre andre personer i forbindelse med en madklub, som de havde. Han holdt dog fast i, at han bærer det fulde ansvar for dem.

»Det er da ubehageligt, og derfor er det også en stor lettelse i dag, at den her sag er afsluttet,« siger Støjberg, der nu er løsgænger i Folketinget.