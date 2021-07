Kraftige tordenbyger over store dele af landet og et ekstremt skybrud over Kalundborg har fået danskerne til at haste ind på DMIs hjemmeside og app.

Det har medført, at DMI i øjeblikket har problemer med at følge med det store antal besøgende.

'Vi har desværre problemer med at følge med, når der er stor aktivitet på dmi.dk og app. Vi arbejder hårdt på at løse problemet, men der findes desværre ikke nogen quick fix på det,' skriver DMI på Twitter.

Vagthavende ved DMI Bolette Brødsgaard siger til B.T., at det er et generelt problem, som de har bøvlet med henover sommeren.

Der er godt gang i bygerne Det betyder stor trafik på https://t.co/DbJDTyCXDH og vores app, hvilket kan give forlænget svartid. Det beklager vi og forsøger at holde jer opdateret med radarbilleder på Twitter de kommende timer. pic.twitter.com/44eDhnnseE — DMI (@dmidk) July 26, 2021

»Det har noget at gøre med, hvor mange servere vi har tilgængelige. Vi har haft problemer med det tidligere, men det er åbenbart ikke et problem, der er lige til at fikse,« fortæller hun.

Det voldsomme vejr, der har medført den store aktivitet på DMIs platforme, har ramt store dele af Jylland, hvor de både i Sønderjylland og i det nordvestlige Jylland er blevet ramt af kraftige tordenbyger.

Værst er det dog gået ud over det vestlige Sjælland, hvor Kalundborg er blevet ramt af et dobbelt skybrud.

Hvis du har et tip eller billeder af uvejret, kan du sende det til nihl@bt.dk

Her er flere borgere blevet ramt af det kraftige regnvejr, der har ført til oversvømmede haver, kældre og huse.

Bolette Brødsgaard fortæller dog, at det værste uvejr nu er trukket ud over Kattegat.

»Der går et par timer, før vi ved mere, men vi kan ikke udelukke, at der kommer mere. Nu går der et par timer, hvor man kan nå at få tømt kældre, få styr på kloaksystemerne og få fjernet vand fra vejen,« siger hun.