»Der kommer et skift nu her.«

De første dage i det nye år har lagt ud med at give os meget lune temperaturer. Men det ser der ud til at blive ændret lidt ved ganske snart.

»Det er meget lunt lige nu. Man havde nok kunnet forvente, at det ville være noget koldere, men det kommer nu. Året er startet ud med det lune vejr, men der er et skift på vej,« fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Anna Christiansson.

Først skal vi dog lige igennem en mandag, der mest byder på skyet vejr og stedvis regn og byger.

»Hvis man er heldig, kan man se lidt til solen ind i mellem. Jeg tror, mulighederne nok er størst i Nordvestjylland og de områder der,« forklarer meteorologen.

»Ellers tror jeg, det mest bliver skyet. Men vi skal jo være lidt positive,« tilføjer hun med et grin.

Temperaturen kommer mandag til at lægge sig omkring de syv graders varme, mens vinden bliver jævn til hård fra sydvest.

Ved kysterne langs Vest- og Nordjylland kan vinden blæse op til stedvis kuling.

Mandag aften og natten til tirsdag begynder vejret at klare lidt op i den nordlige del af landet, mens man i de sydlige og østlige egne fortsat får en del skyer og nogle spredte byger.

»Temperaturen falder der, hvor det klarer op, og kan komme ned omkring frysepunktet,« fortæller Anna Christiansson.

Det er også det, der ser ud til at blive startskuddet på vejrskiftet.

»Efter den opklaring, som kommer nu her natten til tirsdag, er det lidt køligere luft, vi får ned over landet, og det gør, at vi igen kommer ned til at have temperaturer omkring frysepunktet om natten. Bygerne, der kommer for eksempel tirsdag, kan indeholde noget slud,« siger meteorologen og fortsætter:

»Så det begynder at blive lidt mere vinterligt igen.«

Når man kigger på landets fire største byer, der er ikke de store forskelle at finde. Derfor kan de denne mandag samles under ét:

Aalborg, Aarhus, Odense og København

Anna Christiansson forklarer, at der ikke er de store udsving at finde mellem de fire byger.

Kun på ét punkt kan Aalborg måske skille sig lidt ud:

»Hvis det skulle være, så er det nok, at der er størst mulighed for lidt sol i Aalborg, vil jeg tro,« siger hun:

»Det kan komme lidt sol ind i mellem, men ellers er der meget af det her skyede vejr med perioder med regn.«