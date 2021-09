Glem alt om striktrøjer og vindjakker. Det pæne og lune efterårsvejr ser nemlig ud til at fortsætte.

Efter en rigtig flot start på september, der i denne uge kaster flere sommerlige dage af sig, er der nemlig ifølge DMI's seneste månedsprognose ikke udsigt til, at blæst eller regnvejr skal feje det gode humør af vejen lige foreløbigt.

I denne uge pumpes varm luft op over Europa og der er en reel mulighed for, at torsdag og fredag bliver til regulære sommerdage, med temperaturer, der passerer 25 grader.

I weekenden afløses varmen dog af lidt køligere og lidt mere ustadigt vejr. Men, det bliver ikke for alvor koldt, da temperaturerne herefter holder sig oppe omkring de 20 grader.

Næste uge begynder med et mindre lavtryk, der passerer landet fra nord. Skyer og regn afløses dog ret hurtigt af et nyt højtryk, der lægger sig godt til rette tæt på Danmark. Det vil sandsynligvis give pænt og roligt vejr, men det kan ikke udelukkes, at det bevæger sig længere mod nord, og dermed giver plads til regn.

Temperaturerne holder sig typisk mellem 16 og 21 grader, mens de om natten ender mellem 7 og 14 grader. Det rolige vejr giver dog anledning til tåge i natte- og morgentimerne.

I uge 38, hvor sidste tredjedel af september begynder, er der udsigt til mere højtryksvejr. Men afhængigt af hvor højtrykket placerer sig, kan det give plads til kortere indslag af regn og skyer. Temperaturen ventes dog fortsat at holde sig oppe på behagelige 15 til 20 grader om dagen, mens der bliver god plads til solskinsvejr.

Samlet set vurderer DMI det som sandsynligt, at begge uger ender med at blive varmere og tørrere end normalt.

Ved overgangen til oktober bliver billedet mere mudret, og så langt ude i fremtiden er prognoserne også ganske usikre.

Det tyder dog på, at højtrykkene omsider vinker farvel til Danmark og i stedet afløses af lavtryk. Ugen starter med pænt og roligt vejr, men senere på ugen bliver det nok mere ustabilt.

Derfor ender ugen sandsynligvis også på det jævne i forhold til temperaturer og regn.

For at opsummere tyder det altså på, at september bliver med indbydende og roligt vejr, og derfor kan vindjakken måske godt blive hængende i garderoben lidt endnu.