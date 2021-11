Nu kan du godt begynde at recitere Nordbrandts digt om november.

Onsdag morgen føltes det nemlig i den grad, som om året har 16 måneder: nemlig fire gange november.

Vi stod op til en kold og fugtig morgen, hvor tågen lå tæt over store dele af landet.

Derfor havde DMI også i de tidlige morgentimer et tågevarsel for hele landet – bortset fra Den jyske Vestkyst og Bornholm – med sigtbarhed under 100 meter.

Dertil kom, at der flere steder især i det jyske var risiko for glatte veje.

»Det er virkelig med at passe på, for der kan både være glat og nedsat sigtbarhed i morgentimerne,« sagde vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø, tidligt onsdag morgen og tilføjede, at vejene flere steder var blevet saltet af samme årsag.

»Vi nærmer os noget, der ligner vinter. Det er lidt den sæson, vi er kommet ind i,« sagde han.

Den tætte tåge lå over store dele af landet i morgen- og formiddagstimerne, men den er efterhånden lettet de fleste steder.

Resten af dagen burde der til gengæld være mulighed for at få lidt sol.

»I eftermiddag håber vi, at vi får solen lidt at se. Og det gælder om at glæde sig over den, hvis man gør,« siger han.

Onsdagen bliver næsten vindstille og med beskedne temperaturer på mellem otte og ti grader. Og måske en enkelt byge til Vestjylland og Vendsyssel.

På dette sted i dagens vejrmelding plejer vi at kigge på prognoserne for de fire største byer.

Onsdag er der dog ikke de store forskelle at spore i udsigterne for København, Odense, Aarhus og Aalborg, understreger Henning Gisselø.

København

I hovedstaden viser lokaludsigten, at der kan komme sol og lidt skyer. Ikke meget vind og generelt en pæn dag – årstiden taget i betragtning. Højeste temperatur bliver omkring ti grader.

Odense, Aarhus og Aalborg

Udsigterne for Odense, Aarhus og Aalborg er stort set enslydende:

Når morgendisen er lettet, vil solen kigge frem, men det bliver forholdsvist køligt.

Desværre er der ikke udsigt til, at det flotte, lune og solrige efterårsvejr vender tilbage lige med det samme. Henning Gisselø kan i hvert fald ikke finde noget af i prognoserne.

»Det er en lidt kedelig årstid, så det gælder om at glæde sig, hvis man ser solen. Den skal nok komme forbi i ny og næ, men det bliver en kort fornøjelse,« siger han.