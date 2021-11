Pas på og giv dig ekstra god til, når du kører hjemmefra onsdag morgen.

DMI advarer nemlig om tæt tåge i store dele af landet.

Varslet lyder på tæt tåge mange steder i Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, Fyn, København og Nordsjælland, Syd- og Sønderjylland, Østjylland, Midt- og Vestjylland og Nordjylland.

Her kan sigtbarheden være under 100 meter.

Varslet om tæt tåge gælder fra klokken seks onsdag morgen til klokken otte, men vagthavende meteorolog Henning Gisselø forventer, at tågen mange steder bliver liggende til langt op ad formiddagen.

Og ikke nok med det:

Der er også risiko for pletvis glatte veje rundt omkring:

»Kold og fugtig luft ligger over landet. Der er ikke mange skyer til at holde på varmen, og temperaturer er faldet, så vejrtemperaturerne flere steder især i Jylland er under nul grader,« siger meteorologen og fortsætter:

»Det er virkelig med at passe på, for der kan både være glat og nedsat sigtbarhed i morgentimerne,« siger Henning Gisselø.

B.T. følger vejr- og trafiksituationen hele morgenen.