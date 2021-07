Det ustadige vejr kommer tættere og tættere på.

»Vi har sendt en risikomelding ud. Det er ikke et varsel, men det kan udvikle sig til, at vi sender sådan et ud,« siger vagthavende meteorolog ved DMI Frank Nielsen.

Han forklarer, at der vil komme regn og byger ind over landet søndag. Og når vi kommer til eftermiddagen, så vil der være risiko for kraftig regn og stedvis skybrud.

Om det ustadige vejr, der varer til mandag aften, ender med at blive et varsel om farligt vejr, ved han ikke endnu. Men der er en risiko for det.

DMI risiko for kraftig regn og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/P6ZKC2ls8a — DMI (@dmidk) July 24, 2021

»Der er meget regn og torden i det lavtryk, der bevæger sig ind over landet. Men det er for tidligt at sige, om det udvikler sig i en retning, hvor det kan være farligt,« siger Frank Nielsen og fortsætter:

»Derfor er det vigtigt, at man holder godt øje med vejret og DMI's hjemmeside, hvor et varsel vil blive annonceret.«

Meget tyder på, at risikoen er størst i Jylland, på Fyn og i den vestlige og sydlige del af Sjælland. Her kan der falde mellem 15-30 mm regn.

Dog går resten af Danmark ikke helt fri. Lavtrykket, der kommer med en masse regn, bliver nemlig i mindst en uge, ser det ud til. Det vil formentlig bevæge sig længere ind over landet.

Men på trods af regn og ustadigt vejr, så vil temperaturen forblive over de 20 grader.

»Det bliver lummervarmt, ustadigt og fugtigt,« siger Frank Nielsen.