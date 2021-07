Koldskål er en sommerfavorit hos mange – og det viser sig i særlig grad at være tilfældet i år.

Salget er nemlig steget markant, viser nye tal fra Arla.

Mejerivirksomheden har solgt hele 261.662 liter koldskål mere i år end i samme periode sidste år.

Det betyder, at virksomheden fra begyndelsen af april og indtil nu har solgt 9,66 millioner liter koldskål til danskerne, skriver Arla i en pressemeddelelse.

»Sommer og koldskål er de perfekte partnere, og koldskål er et måltid, som hele familien kan samles om. Og selvom det varme sommervejr i år lod vente på sig, så fulgte danskernes appetit på koldskål øjeblikkelig efter, da temperaturerne først begyndte at stige,« siger Sine Konge Jensen, der er produktchef for koldskål i Arla.

Hun fortæller videre, at det er meget tydeligt at se på tallene, hvilke varmegrader, der står på termometeret.

»Det er særlig i løbet af den seneste måned, at koldskålssalget har sat rekord sammenlignet med sidste år,« siger Sine Konge Jensen.

Derfor forventer hun også, at de vil sælge endnu mere koldskål, hvis vejret forbliver godt.

Af samme årsag han Arla valgt at udvide deres koldskålssortiment. Man plejer at kunne få to forskellige slags, men nu kan man snart få hele 10 forskellige slags koldskålprodukter.